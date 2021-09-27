"Никогда себе этого не прощу": друг мог предотвратить смерть Панина

Известный актер Андрей Панин умер в марте 2013 года на 51-м году жизни в своей квартире в Москве. Тело артиста обнаружил его друг и менеджер Геннадий Русин.
Русин уверен, что Панину помогли уйти на тот свет. По словам директора, даже мало понимающий в криминалистике человек поймет, что в деле замешаны третьи лица. На теле Андрея было много подозрительных травм.
В квартире Панина, как рассказал его друг, нашли водку, однако Андрей любил другие алкогольные напитки. Кроме того, некоторые вещи и техника были не на своих местах. Геннадий Русин собирается найти причастных к смерти артиста. Менеджер не успокоится пока справедливость не восторжествует.
Русин не скрывает, что много лет терзается чувством вины. Незадолго до смерти Андрей прислал Геннадию короткое странное сообщение, а затем перестал выходить на связь. Директор не сразу заподозрил неладное.
"Если бы я приехал на сутки раньше… Никогда себе этого не прощу!" – сказал мужчина.
Андрей Панин приходит к приятелю во снах. Актер говорит, что убийцы обязательно будут найдены и просит не переживать. Кроме того, порой Геннадию кажется, что Андрей незримо присутствует рядом.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Боюсь рожать а муж требует
Парень начал красить ногти
Первая любовь
Что происходит в России?
Как отучить сына курить?
гороскоп