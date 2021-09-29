В реанимации умер актер сериалов "Мент в законе" и "Каменская"

Стало известно о смерти актера картин "Мент в законе", "Август. Восьмого", "Спираль", "Каменская 4" и других Константина Глушкова. Знаменитость умерла на 57-м году жизни.
Глушков скончался в реанимационном обделении больницы, ночью 25 сентября. Причина, по данными СМИ, – остановка сердца.
О трагедии сообщили родственники артиста в соцсетях. Похоронили Константина Глушкова в Зеленограде на Алабушевском кладбище. Прощание с артистом состоялось 28 сентября.
"Светлая память! ГИТИС. 1988 год. Однокурсник, товарищ. Друг. Не могу принять уход... Скорблю... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Скорбим! Чудесный человек был😢", "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ Актер с Большой буквы !! 🙌🙌🙌🙌🙌🌟🌟🌟🌟🌟", "Соболезную. Не возможно в это проверить....😰😰😰🙏", – отреагировали на горькую новость друзья Константина Глушкова.
Глушков пробовал себя в продюсерском и сценарном деле. Актер работал над литературной основой сериалов "Проклятый рай", "Наркотрафик" и нескольких документальных фильмов. За сценарий к телепередаче "Лукоморье" Константин Глушков в конце 90-х получил престижную награду "ТЭФИ".
Глушков был счастлив в браке со второй супругой. В этих отношениях появился сын Илья. От первой супруги у артиста остался сын Кирилл.
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