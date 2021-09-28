Умерла звезда сериалов "Бэтмен" и "Тарзан"

Родственники не сразу сообщили о кончине актрисы.

Звезда сериалов "Тарзан", "Бэтмен", "Час Альфреда Хичкока" Джин Хейл Коулман скончалась на 82-м году жизни в Санта-Монике. Актриса умерла еще 3 августа, однако родственники сообщили скорбную весть только сейчас. Причины смерти близкие Джин Хейл не сообщили.

Хейл появилась на свет в Солт-Лейк-Сити в семье мормонов. Детство актрисы прошло в городе в Дариене, в Коннектикуте. Завершив обучение в университете Джин Хейл попала в модельное агентство. Работая манекенщицей, Джин параллельно занималась в известной театральной школе "Плейхаус" в Нью-Йорке. На актерских курсах Джин Хейл познакомилась с будущим мужем и коллегой по цеху Дабни Коулманом.

Джин и Дабни поженились в 1961 году. В этом браке у знаменитостей появилось трое детей – Келли, Рэнди и Куинси. В 1984-м Хейл и Коулман развелись.

За 34-летнюю творческую карьеру Джин Хейл снялась в 36 картинах. Последней работой актрисы стала роль Вероники в фильме 1991 года "Ложь перед поцелуем". В 1984-м Хейл вместе с партнером основала продюсерскую компанию. В 2000-м Джин вышла из партнерства и начала собственное дело.