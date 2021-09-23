Рассекретили лицо: звезда "Игры престолов" и ее муж-певец не уберегли дочь от папарацци

Звезда сериала "Игра Престолов" Софи Тернер и ее муж, музыкант Джо Джонас, ненароком рассекретили лицо дочери. Артисты не уберегли малышку от вездесущих папарацци.
Накануне Софи и Джо отправились на прогулку по Нью-Йорку с годовалой Уиллой. Семейство купило кофе и выпечку в кофейне. Знаменитости с малышкой неторопливо бродили по улицам мегаполиса.
Во время прогулки репортерам удалось снять лицо Уиллы. Ранее у них не получалось сделать этого, так как Тернер и Джонас прятали наследницу в коляске. В этот раз Софи несла кроху на руках.
Кадры с малышкой уже распространились в Сети. По мнению поклонников, девочка похожа на папу.
Отметим, ранее Софи Тернер объясняла публике, почему не показывает личико наследницы в соцсетях. Артистка считает, что не должна публиковать фото дочери без ее согласия. Пока же Уилла слишком мала, чтобы дать на это разрешение.
Звезда сериала "Игра престолов" очень расстраивается и злится из-за преследующих ее журналистов. Софи говорит, что испытывает отвращение к взрослым мужчинам, которые пытаются сделать фото ее дочери.
"Девочка на Джо похожа. Софи какая-то недовольная идет", "Худые, уставшие, злые и невыспавшиеся молодые родители", "Лица)) Говорящие будто: "Как нас все ***") Самостоятельно занимаются ребенком что ли?)", "Уставший вид у родителей", – обсуждают снимки семейства в Сети.
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