Звезды "Игры престолов" Уильямс и Хиди приняли участие в создании клипа для музыканта Madeon

Звезды популярной теленовеллы "Игра престолов" приложили руку к созданию музыкального ролика на трек "Miracle" французского музыканта Гюго Пьера Леклера, известного под псевдонимом Madeon. Видео опубликовано на официальном канале вокалиста на "Ютуб".

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