Звезды "Игры престолов" Уильямс и Хиди приняли участие в создании клипа для музыканта Madeon

Режиссером клипа выступила актриса Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов". Ее коллега по площадке Мэйси Уильямс, сыгравшая в теленовелле Арью Старк, стала центральным персонажем ролика.
Как сообщил журналистам Madeon, идея сделать клип на песню "Miracle" пришла Лине Хиди пару месяцев назад. Артистка представила ему ясную и оригинальную задумку, которая идеально представляла вселенную его пластинки "Good faith". Звезда сериала "Игра престолов" сняла настоящую музыкальную драму. Артист рад, что его трек подтолкнул Лину к творчеству.
Клип на композицию "Miracle" повествует, о том как персонаж в исполнении Мэйси Уильямс попадает в аварию. Героиню сбивает машина и она странствует между мирами – реальным и сюрреалистическим. Какое-то время девушка борется за жизнь, но в финале умирает на руках водителя авто.
Напомним, ранее стало известно, что сериал "Игра престолов" назвали лучшим в XXI веке. На суд аудитории предоставили 150 теленовелл, которые увидели свет после 2020 года. Второе место заняла фантастическая лента "Очень странные дела". Бронзу отдали картине "Доктор Кто".
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