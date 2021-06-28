Валюшкину перепутали с подростком: Как-то вы помолодели

Новая прическа и ухоженный вид сильно преобразили 58-летнюю Елену Валюшкину.

Кинозвезда шокировала подписчиков сменившимся имиджем. Короткая стрижка и модное окрашивание идеально дополнили образ актрисы.

Опубликованную фотографию Елена Валюшкина иронично подписала. Она заявила, что губы, глаза и волосы свои. Единственное, отметила Елена, она приукрасила прическу.

Подписчики тепло отреагировали на фото артистки. Фолловеры отметили, что новый образ молодит и красит Валюшкину. Также многие подчеркнули, что артистка привлекательна и красива. Некоторые удивились, как Елене удалось так сильно похудеть, и похвалили ее за это.

"На 20 лет теперь тянете", "Как-то вы помолодели? Похудели", "Лена, вам очень идет, я сначала подумала, что здесь ваша дочка на фото", "Ну, точно кого-то соблазнить хочет! А ведь попрет мужик косяком, потом отбиваться придется!", "А я подумала, что это фото 20-ти летней давности", – восторженно прокомментировали пользователи.

Отметим, что сейчас Елена Валюшкина переживает сильный стресс из-за дочери. 17-летняя наследница недавно окончила школу, а сейчас девушка поступает в университет. Пора экзаменов и поступления нервирует актрису, однако, она старается всячески поддерживать дочь. Выпускница мечтает стать дизайнером и поступить в Высшую школу экономики на соответствующий факультет. Весь год девушка усердно готовилась, посещала курсы и репетиторов.