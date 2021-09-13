Звезда сериала "Доктор Кто" бесследно исчезла в Лос-Анджелесе

Актрису Таню Фиар разыскивают родственники и друзья.

О звезде сериалов "Чисто английские убийства" и "Доктор Кто" ничего не известно уже пять дней. В последний раз актрису Таню Фиар видели 9 сентября в районе Голливуд-Боул, что в Лос-Анджелесе.

Исчезновение американо-британской актрисы заметила ее подруга, сценарист Болу Бабалола. Приятельница забила тревогу, опубликовав пост в соцсети "Твиттер".

Добавим, Таня Фиар перестала появляться в соцсетях. Знаменитость не обновляла инстаграм-аккаунт с 30 августа.

К поискам звезды сериала "Доктор кто" уже подключился ее двоюродный брат. Мужчина завел аккаунт в "Твиттер" где делится самыми свежими данными о Фиар. Благодаря соцсети удалось узнать, во что была одета Таня, когда ее видели в последний раз. Эти данные должны помочь в розыске.

Неравнодушные жители Лос-Анджелеса принимают активное участие в поисках. "Привет, Болу, я живу в районе Голливуд Делл, так что я очень близко от того места, где она, вероятно, пропала. Есть ли какие-либо новости, которые вы можете нам сообщить? Я позабочусь о том, чтобы держать глаза и уши открытыми для всего, что может привести к ее обнаружению. Так жаль ее друзей и семью. Моя девушка того же возраста", – пишут горожане подруге пропавшей актрисы.