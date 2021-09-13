Полежайкина из "Папиных дочек" ждет 15 лет мучений из-за "лопнувших" ног

33-летний Михаил Казаков раскрыл подробности своего состояния.

Звезда сериала "Папины дочки" Михаил Казаков рассказал, как восстанавливается после падения с высоты пятиэтажного здания. Исполнитель роли Ильи Полежайкина чудом остался жив и недавно встал на ноги.

В свежем интервью 33-летний Казаков поведал, что провел на больничной койке несколько месяцев. В госпитале в Твери звезде ситкома провели сложнейшую операцию. Хирурги вживили в ноги актера две килограммовые пластины и 20 болтов.

По словам Михаила, в момент поступления в медицинское учреждение его конечности были в ужаснейшем состоянии. Доктора насчитали 22 компрессионных перелома и 1500 осколков. Исполнитель роли Полежайкина добавил, что его ноги "лопнули внутри" от удара об землю.

Очень тяжело Казаков отходил от наркоза после хирургического вмешательства. Тело Михаила отторгало инородные предметы. Боль, которую артист при этом испытывал, была невыносимой.

После выписки актер "Папиных дочек" пять месяцев был прикован к инвалидному креслу. Медики полагали, что Казаков проведет в коляске как минимум два года, но артист восстановился гораздо быстрее.

Металлические крепления останутся в ногах Михаила навсегда. Вытащить болты и пластины после заживления невозможно. Казакова все еще терзают жуткие боли. Облегчение, как говорят врачи, актер почувствует лет через 15.

Михаил Казаков не теряет присутствия духа. Актер рад тому, что может самостоятельно передвигаться, сообщает StarHit со ссылкой на "Антенну-Телесемь".