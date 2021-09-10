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Сериалы
На похоронах Булдакова известного актера навсегда отвернуло от выпивки

На похоронах Булдакова известного актера навсегда отвернуло от выпивки

Теперь звезда фильма "Особенности национальной охоты" предпочитает трезвость.
прочитано 361 раз

Известный актер Виктор Бычков рассказал в свежем интервью, что вот уже несколько лет не употребляет алкоголь. От выпивки звезду фильма "Особенности национальной охоты" и сериала "Жуки" отвернуло на похоронах коллеги по цеху Алексея Булдакова.

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На поминках в московском Доме кино Бычкову налили рюмку - помянуть Булдакова. Артист посмотрел на спиртной напиток и понял, что не может его выпить

По словам Виктора, проблем с алкоголем у него никогда не было. Он всегда считал, что употребить в меру и поддержать компанию – это хорошо.

"Раньше не понимал, как без этого жить, а теперь понимаю: можно, и легко!" – рассуждает знаменитость.

Напомним, Алексей Булдаков умер 3 апреля 2019 года от острой сердечной недостаточности. У знаменитости была ишемическая болезнь сердца. Звезда скончалась Монголии, куда прибыла как турист. Актеру было 68 лет.

Ходили слухи, что Алексей Булдаков отравился алкоголем, которым его угостили в ресторане. Эту версию гибели знаменитости опровергли на шоу телеведущего Андрея Малахова.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 16:21 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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