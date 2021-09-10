На похоронах Булдакова известного актера навсегда отвернуло от выпивки

Теперь звезда фильма "Особенности национальной охоты" предпочитает трезвость.



Известный актер Виктор Бычков рассказал в свежем интервью, что вот уже несколько лет не употребляет алкоголь. От выпивки звезду фильма "Особенности национальной охоты" и сериала "Жуки" отвернуло на похоронах коллеги по цеху Алексея Булдакова.

На поминках в московском Доме кино Бычкову налили рюмку - помянуть Булдакова. Артист посмотрел на спиртной напиток и понял, что не может его выпить

По словам Виктора, проблем с алкоголем у него никогда не было. Он всегда считал, что употребить в меру и поддержать компанию – это хорошо.

"Раньше не понимал, как без этого жить, а теперь понимаю: можно, и легко!" – рассуждает знаменитость.

Напомним, Алексей Булдаков умер 3 апреля 2019 года от острой сердечной недостаточности. У знаменитости была ишемическая болезнь сердца. Звезда скончалась Монголии, куда прибыла как турист. Актеру было 68 лет.

Ходили слухи, что Алексей Булдаков отравился алкоголем, которым его угостили в ресторане. Эту версию гибели знаменитости опровергли на шоу телеведущего Андрея Малахова.