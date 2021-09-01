Стало известно о состоянии переломанного Полежайкина из сериала "Папины дочки"

33-летний актер ситкома "Папины дочки" Михаил Казаков в 2020 году сорвался с 12-метровой высоты и чудом выжил. Исполнитель роли Ильи Полежайкина заработал серьезные переломы ног.
Артист пережил несколько операций. В конечности Казакова вживили две пластины и два десятка болтов. Длительное время Михаил проходил реабилитацию и был прикован к инвалидному креслу.
Накануне в личном инстаграм-аккаунте звезда сериала "Папины дочки" поделилась радостной новостью. Михаил Казаков встал на ноги. Артист уже может передвигаться без коляски и костылей.
Казаков опубликовал свежее фото. Он запечатлен с хирургом, который собрал его переломанные конечности. Михаил поблагодарил доктора за отличную работу. Звезда "Папиных дочек" уверена, что травматолог подарил ему шанс на нормальную жизнь.
Напомним, Михаил Казаков упал с огромной высоты, когда подыскивал площадку для съемок. После госпитализации артиста навестил коллега по цеху Кирилл Емельянов. Самочувствием звезды "Папиных дочек" интересовались Лиза Арзамасова, Борис Грачевский и ряд актеров из сериала "Кадетство".
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