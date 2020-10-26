Переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" приехал на шоу в инвалидном кресле

Инцидент, чуть не стоивший звезде "Папиных дочек" жизни, произошел в июле этого года. Исполнитель роли Полежайкина неудачно оступился, когда искал локацию для съемок, после чего рухнул вниз. Артисту повезло, что он не сломал позвоночник.
Михаил Казаков отчетливо помнит момент падения. По его словам, за это время жизнь "промелькнула 200 раз". Актер говорит, что "точно знал, как упадет", поэтому морально настроился на сильный удар. В итоге знаменитости провели несколько операций. Теперь у него в ногах 20 болтов и две пластины.
В студию шоу звезда сериала "Папины дочки" приехала на инвалидной коляске. Михаил Казаков не отчаивается. Он рад тому, что может хотя бы просто поворачиваться. Кроме того, актер сообщил, что ему пока нельзя вставать. По прогнозам врачей, восстановление займет еще как минимум два месяца. В менее оптимистичном случае – восемь месяцев.
В ногах у звезды сериала "Папины дочки" до сих пор осталось множество осколков, которые "постепенно выходят" наружу. Михаил Казаков намерен после реабилитации вернуться к работе.
Артист не может долго находиться на больничном – надо кормить семью. Ведь у него есть жена и двое детей.
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