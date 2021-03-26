Изувеченная звезда сериала "Папины дочки" заявила об угрозах и покушении

Звезда сериала "Папины дочки" получает угрозы от мужа знакомой. Михаил Казаков подозревает, что упал с большой высоты неслучайно.

В минувшем году во время подготовки к съемкам Михаил рухнул с крыши и получил серьезнее повреждения. Врачи диагностировали у Казакова 22 компрессионных перелома нижних конечностей и много сопутствующих проблем. Исполнитель роли Полежайкина в сериале "Папины дочки" перенес несколько операций и надолго застрял в инвалидном кресле.

Сегодня актер передвигается с помощью костылей. По словам артиста, на лечение у него ушло более миллиона рублей. Доктора говорят Казакову, что процесс восстановления затянется на годы. "В такой ситуации восстанавливаются лет до 15", – сетует Михаил. Артист добавил, что в его ноги вставили пластины, которые останутся с ним до конца жизни.

Ранее звезда сериала "Папины дочки" считала свое падение несчастным случаем. Недавно актер изменил свое мнение. Дело в том, что Михаилу начали поступать угрозы.

Много лет назад артрит встречался с девушкой Юлией, с которой поддерживает связь и сегодня. С экс-избранницей, как уверяет Казаков, его связывает только дружба. Между тем муж Юлии, Виталий, актера сериала "Папины дочки" на дух не переносит. Мужчина ревнует жену к Михаилу.

Казаков уверен, что получал угрозы именно от супруга экс-избранницы. Более того, он подозревает того в причастности к своему падению. "Он решил с чего-то, что его дочь моя", – говорит актер сериала "Папины дочки". Дескать, Виталий мог покушаться на его жизнь.

Все участники этой истории стали героями шоу Первого канала "На самом деле". В студии Михаил, Юлия и Виталий прошли проверку на полиграфе. Выяснилось, что подозрения Михаила Казакова были беспочвенны. Юлия, в свою очередь, верна мужу, а Виталий воспитывает своего ребенка.