"Дрянная и неотесанная": Энистон распекли за вульгарную позу

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон украсила обложку свежего выпуска журнала InStyle. 52-летняя актриса поучаствовала в ретро-фотосессии.
В личном микроблоге знаменитость опубликовала несколько снимков, созданных для издания. На одном их них Дженнифер сидит, широко расставив ноги. Она облачена в белую блузку и юбку с разрезами того же цвета.
Пост звезды "Друзей" в "Инстаграм" стал резонансным. Кадры набрали более трех миллионов отметок "Нравится".
Между тем некоторые пользователи Сети осудили Энистон за неуместную позу. Интернет-обитатели распекали звезду, дескать, настоящие леди не раздвигают ноги.
"Какая вульгарная поза. Широко расставленные ноги... Дрянная и неотесанная", – цитирует возмущенных подписчиков актрисы "Друзей" lenta.ru
Впрочем, верные фанаты не устают восхищаться внешним видом Дженнифер. Поклонники не скупились на комплименты. Энистон в комментариях они называли мамой.
"Привет, мама, во-первых, ты отлично выглядишь, так здорово! И я просто хочу сказать, что я чертовски сильно скучал по тебе, ты понятия не имеешь, что эти фотографии значили для нас, спасибо за это! Мы любим тебя", "Мама, фотосессия потрясающая", - восторгались фанаты.
Отметим, ранее звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон раскрыла секрет идеальной фигуры. Как оказалось, артистка поддерживает формы не только спортом. Знаменитость питается по специальной системе. Дженифер разрешает себе поесть в течение восьми часов днем, а другие 16 часов в сутки она пьет только воду.
Популярные темы форума
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре