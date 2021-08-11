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Сериалы
Разбившая чужую семью известная актриса горько поплатилась: Стала женщиной, от которой не хотят детей

Разбившая чужую семью известная актриса горько поплатилась: Стала женщиной, от которой не хотят детей

Актриса считает, что была наказана за свои поступки.
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Звезда сериала "Счастливый билет" Анна Миклош впервые серьезно влюбилась в 17 лет. Предметом ее страсти стал женатый мужчина по имени Сергей. Избранник Анны и его жена воспитывали двоих детей. Наличие семьи не смутило актрису. Она увела Сергея.

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В свежем интервью Анна Миклош призналась, что этот союз не принес ей счастья. Актриса горько поплатилась за то, что разбила семью. "Я стала женщиной, от которой не хотят ребенка", – поведала знаменитость.

После свадьбы Анна забеременела. Актриса мечтала о ребенке, однако любимый не горел желанием вновь становиться отцом. Кроме того, у супругов была масса проблем – не было жилья и денег. Также знаменитость боялась передать малышу эпилепсию, которой страдала ее мама.

Звезда сериала "Счастливый билет" сделала аборт. Сегодня Миклош жалеет о том, что избавилась от малыша. Много лет знаменитость терзалась чувством вины. Артистка считает, что совершила ужасный поступок.

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Публикация от Actress Anna Miklosh (@annamiklosh)

На аборт Анна и Сергей приезжали вместе. Медику почти удалось отговорить актрису от непоправимого, однако та испугалась реакции мужа, который ждал ее за дверью кабинета.

Миклош считает, что мужчины не должны давить на женщин в вопросе рождения детей. Дамы имеют право выбора.

Сегодня Анна Миклош воспитывает шестилетнего сына Александра. Этот ребенок родился у знаменитости от другого избранника.

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Кадр из фильма "Пять минут тишины. Новые горизонты"
Автор: 11 августа 2021, 12:13 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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