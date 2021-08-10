Устроивший грязные разборки с родившей экс-избранницей актер получил результаты ДНК-теста

Актер сериалов "Папины дочки", "Студия 17", "Домик у реки" обнародовал подробности личной жизни.



Звезда отечественных сериалов Евгений Викторенков оказался в центре скандала. 30-летний актер воюет с бывшей избранницей. Он подозревает, что воспитывает неродного ребенка. Артист пришел на шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", чтобы добиться правды.

Евгений Викторенков несколько лет назад познакомился с эффектной блондинкой. Девушка представилась Екатериной, между тем позднее выяснилось, что ее зовут Галина. Скрывала девушка не только имя, но и другие существенные детали – оказалось, что у нее двое детей, воспитанием которых занимается бабушка. Актер был влюблен, поэтому простил избраннице ложь.

Вскоре после начала романа Галина Семкина забеременела. У пары родилась дочь Валерия. Спустя пару недель после появления малышки Галина и Евгений расстались. По словам Викторенкова, его избранница доводила его "истериками".

Через три месяца после разрыва Семкина позвонила актеру и попросила забрать маленькую Леру. Девушка сообщила, что больна и не может заботиться о ребенке. С рыдающей Галиной говорил отец актера. Он потребовал отдать девочку насовсем. Семкина написала отказ от ребенка, а Викторенков оформил отцовство.

Спустя год Галина Семкина захотела забрать малышку. Актер с дочкой расставаться не собирался. В итоге девушка побила цветочные горшки в подъезде артиста и испортила его автомобиль.

В студии программы Андрея Малахова Евгений Викторенков и Галина Семкина вновь встретились. Конструктивного диалога не вышло. Экс-влюбленные сыпали претензиями друг к другу.

Галина Семкина поведала, что была несчастна рядом с актером. Викторенков, по ее словам, злоупотреблял алкоголем и уходил в загулы. Кроме того, Евгений был слишком зависим от мнения родителей. Семкина отметила, что мама и папа артиста хотели невестку из Москвы и с собственной жилплощадью. Провинциалка Галина их категорически не утраивала, они обзывали ее "падшей женщиной".

"Я сделала два аборта от него. Сначала говорил, что хочет детей, а когда я беременела, то уже не хотел", – поведала бывшая зазноба знаменитости.

Евгений Викторенков тем временем рассказал, что подозревал Галину Семкину в неверности. Более того, он уверен, что Лера рождена от другого мужчины. Актер полагает, что настоявшим отцом крохи является его друг.

В студии ток-шоу были обнародованы результаты ДНК-экспертизы. Оказалось, что Евгений Викторенков воспитывает родную дочь.