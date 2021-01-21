"Не могу в это поверить": истребительница вампиров Баффи отпраздновала 40-летие

Американская актриса Сара Мишель Геллар сообщила, что ее героиня Баффи Саммерс отметила круглую дату. Звезда культового сериала нулевых поздравила поклонников.

"Я только что поняла, что сегодня Баффи Саммерс 40 лет. Я даже не могу в это поверить", – написала Сара Мишель Геллар в личном микроблоге. По словам актрисы, этот персонаж учил зрителей жить полной жизнью в трудные времена, сейчас же из-за коронавируса настали именно такие.

Сара Мишель Геллар призвала быть храбрыми перед лицом опасности. Артистка считает, что нужно уметь сохранять позитивный настрой.

Актриса опубликовала снимок, созданный во время съемок сериала "Баффи – истребительница вампиров". Сара поздравила поклонников теленовеллы.

Напомним, сериал о Баффи Саммерс выходил на экраны с 1997 года по 2003 год. Всего свет увидело семь сезонов теленовеллы. Картина "Баффи – истребительница вампиров" рассказывала о жизни американской девушки, обладающей сверхъестественными способностями. Героиня истребляет потусторонних существ, которые наводнили город.

Роль Баффи сыграла Сара Мишель Геллар. За работу в теленовелле актриса получила множество престижных наград – "Сатурн", "Золотой глобус", "Спутник". Самой Геллар в апреле 2020 года исполнилось 43 года. В последнее время актриса снимается в основном в телевизионных проектах. Артистка замужем за коллегой по цеху Фредди Принцем-младшим.

У Сары двое детей – 11-летняя Шарлотта Грэйс и восьмилетний Рокки Джеймс. Не так давно Геллар разрешила наследникам посмотреть "Баффи – истребительницу вампиров". Интересу детей к шоу звезда была очень удивлена.