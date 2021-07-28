"По гроб жизни буду благодарна!": Мороз рассказала о дружбе с предполагаемой любовницей Богомолова

Актриса Дарья Мороз рассказала, что работа в многосерийной драме "Содержанки" подарила ей лучшего друга – продюсера Ирину Сосновую. Знакомство девушек состоялось на пробах. Первое время Дарья и Ирина относились друг к другу холодно, настороженно. По словам Мороз, все из-за того, что им обеим свойственна некая интровертность.
Со временем в лице Ирины актриса обрела близкую подругу и делового партнера. Кроме того, Сосновая помогла Мороз осуществить давнюю мечту – попробовать силы на продюсерском поприще. Звезда "Содержанок" охарактеризовала приятельницу как профессионала своего дела, верного и веселого человека. Именно благодаря Сосновой, актриса стала частью команды видеосервиса START.
"По гроб жизни буду благодарна! И за Иру всех порву, если понадобится", – заявила Дарья Мороз в личном "Инстаграм".
Отметим, светским сплетникам дружба Дарьи Мороз и Ирины Сосновой показалась очень любопытной. Дело в том, что еще год назад продюсеру приписывали роман с бывшем мужем актрисы, режиссером Константином Богомоловым. Поговаривали, что кинематографист изменяет нынешней жене, журналистке Ксении Собчак.
Отметим, именно Сосновая, как говорят, привела Богомолова в проект "Содержанки". Кроме того, Ирина и Константин работали вместе над проектом "Хороший человек". Режиссера и продюсера однажды видели за ужином в ресторане. По словам очевидцев, кинодеятели вели себя не как коллеги.
Популярные темы форума
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Муж стал странно себя вести
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Сын Шепелева просто копия Фриске