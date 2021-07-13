Там и оставайся! Собчак забрала сына и улетела из страны без Богомолова

Ксения Собчак с сыном от Максима Виторгана отправилась отдыхать в Италию.

Телеведущая находится за границей уже почти неделю. В своем "Инстаграм" она активно делится с поклонниками свежими кадрами с отдыха. При этом ее супруга, Константина Богомолова, ни на фото, ни на видео нет.

Собчак уже показала поклонникам кадры с отдыха, на которых она танцует в баре. Также она рассказала, как после просмотре матча Чемпионата Европы отправилась с сыном Платоном в парк аттракционов. Журналистка отметила, что уже наотдыхалась и очень соскучилась по работе.

На странице Константина Богомолова тем временем совсем други заботы. Он раздает интервью и общается с молодежью. Судя по всему, режиссер остался в Москве работать. Возможно, пара просто решила отдохнуть друг от друга.

Ранее режиссер Константин Богомолов показал трогательное видео с дочерью от бывшей жены Дарьи Мороз. Если исходить из того, что Ксения Анатольевна тоже предпочла провести время в компании сына от бывшего мужа, со стороны это выглядит как ностальгия по прошлым отношениям.

Впрочем, поклонников больше интересует вопрос, как Ксения Собчак попала на отдых в Италию, ведь, по словам фанатов, для простых граждан страна закрыта. Телеведущую обвинили в разжигании розни и даже возможном расколе общества.

"А нам говорят, что Италия закрыта. Вам не кажется, что так неправильно? Ведь общество разделяется на дворянство и холопов"; "Там и оставайся!" – написали разъяренные подписчики.

Стоит отметить, что в этом году многие звезды российского шоу-бизнеса наплевали на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса в мире, и отправились в путешествия. Среди них и Катя Лель, которая в самолете даже не стала надевать маску.

