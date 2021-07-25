Дочь Богомолова от Мороз выросла настоящей красавицей

Дарья Мороз выложила совместную фотографию с дочкой Аней из поездки в Санкт-Петербург.



Наследнице актрисы и скандального режиссера Константина Богомолова уже 10 лет. Девочка растет очень разносторонней, чем постоянно радует родителей. Она учит языки и занимается спортом. Скоро звездная наследница отпразднует 11-летие.

Дарья Мороз выложила фото с дочкой и рассказала, как они проводят выходные. "У нас с Анной Константиновной сегодня супер-прогулка в Питер и единственный в Европе автотеатр. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост актриса.

Поклонники засыпали Дарью и ее дочь комплиментами. "Мамина копия", "Такие прикольные! Тот случай, когда яблоко под грушу не закатится", "Какая у Вас Анна необыкновенная. Красивущая и лучезарная", "Две Красотки! ", "Какие вы обе клевые! Живые", – написали подписчики.

Мороз и Богомолов поженились в 2010 году, а в 2018 пара рассталась. Константин заключил брак с Ксенией Собчак.

Ранее Дарья выкладывала трогательные фото с дочкой, которые растрогали поклонников. На снимках видно, что у семьи прекрасные отношения, между мамой и девочкой царит настоящая любовь.

Недавно фанаты восхищались новыми снимками Мороз, где актриса демонстрирует прекрасную физическую форму. Подписчики рассыпались в комплиментах.