Автор "Игры престолов" взялся за новый сериал: поклонники вне себя от негодования

Поклонники фантаста Джорджа Мартина огорчены.

Автор цикла "Песнь льда и пламени", которая легла в основу сценария многосерийной картины "Игра престолов", Джордж Мартин взялся за новый проект. Литературный деятель занял место исполнительного продюсера в картине по серии книг под названием "Джо Липхорн и Джим Чи" Тони Хиллермана.

Новому сериалу уже дали название – "Темные ветра". Это будет психологический триллер. Главные роли в картине доверили Занну Макларнону и Кайове Гордону. Всего в проекте будет шесть эпизодов. Лента увидит свет в 2022 году.

Действия "Темных ветров" происходят на юго-западе Америки в 70-е. В центре сюжета – два сотрудника полиции – представители индейского народа Навахо. Герои расследуют убийство. Распутывая преступление, персонажи пересматривают свои взгляды на окружающую действительность.

Поклонников серии "Песнь льда и пламени" новость о новом проекте Джорджа Мартина совсем не обрадовала. Дело в том, что фанаты саги уже много лет ждут предпоследнюю часть цикла "Ветра зимы". Писатель кормит народ обещаниями с 2012 года.

Каждый раз, когда Мартин берется за новый проект, фанаты хватаются за голову, ведь это значит, что "Ветра зимы" опять будут отложены в долгий ящик. Читатели, которые уже вне себя от негодования, подозревают, что фантаст написал только заголовок и еще даже не приступал к созданию шестой части.

"Наша любимая рубрика — "все, что угодно, лишь бы не писать "Ветра зимы", "Вспомнил тут, что дед Джордж Мартин уже 9 лет пишет "Ветра зимы". Планировал сначала закончить в 2016, но до сих пор никак не", – рассуждают фанаты саги.