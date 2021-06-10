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Сериалы
Стреляющая волосами из подмышек: дикая идея звезды "Игры престолов" вызвала отвращение

Стреляющая волосами из подмышек: дикая идея звезды "Игры престолов" вызвала отвращение

Актриса Эмилия Кларк рассказала, над чем работала три года.
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Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк разработала собственный комикс. Главной героиней произведения исполнительница роли Дейенерис Таргариен сделала мать-одиночку.

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Графический роман Кларк носит название "М. О. М.: Мать Безумия". Его создание заняло три года. Соавтором звезды "Игры престолов" стала писательница Маргерит Беннетт.

Эмилия обожает комиксы с ранних лет. В детстве она часами изучала фантастические миры, представленные в графических романах. Впервые на "Комик Кон" – международный фестиваль, посвященный комиксам в том числе, Кларк попала в 22 года, уже будучи звездой. Тогда артистку поразило, что на мероприятии практически не было женщин. Мало представительниц прекрасного пола оказалось среди авторов и даже среди персонажей.

Актриса "Игры престолов" решила восстановить справедливость. Эмилия Кларк написала историю о женщине по имени Майя. Героиня знаменитости обладает уникальными способностями: ее месячные – это "сумасшедшая суперсила". Она становится невидимкой, когда зла, а также стреляет волосами из подмышек. Комикс "М. О. М.: Мать Безумия" будет содержать в себе три части.

Эмилия Кларк отметила также, что создавала свое детище от чистого сердца. Персонажа графического романа артистка назвала забавной, жестокой, обычной женщиной.

В Сети стремление актрисы к творчеству похвалили. Между тем некоторым брезгливым интернет-обитателям идея показалась дикой, вызывающей отвращение.

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Фото: HBO / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 13:16 Источник: Variety ✓ Надежный источник
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