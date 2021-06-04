"Просто озорные подружки-сверстницы": Арнтгольц в дырявых шортах отправила повзрослевшую дочь к бабушкам

Актриса Татьяна Арнтгольц впервые стала мамой в 2009 году. Знаменитость подарила дочь Марию супругу и коллеге по цеху Ивану Жидкову. В 2013-м Татьяна и Иван развелись, однако ради ребенка умудрились остаться в теплых отношениях.
В сентябре Марии Жидковой исполнится 12 лет. В личном микроблоге Арнтгольц показала повзрослевшую наследницу. Татьяна и ее дочь запечатлели себя в зеркале лифта.
Как оказалось, актриса отправила первенца в Калининград. Там проживают бабушки и дедушки Маши по обоим родителям.
Фото знаменитости и ее дочери очень понравилось поклонникам. Пользователи Сети отмечали, что Мария и Татьяна смотрятся ровесницами. Подросток догоняет в росте знаменитую родительницу. Также интернет-обитатели обратили внимание на дерзкие дырявые шорты Арнтгольц.
"Какая взрослая уже🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Она с тебя ростом 🙈", "Как на папу похожа Маша. Таня, Вы красотка🔥", "На папу похожа дочка👌", "Ух ты, и не скажешь, что мама с дочкой! Просто озорные подружки сверстницы. Здорово!!! 🔥👍✌️✌️✌️💯", – рассуждают подписчики звезды отечественных теленовелл.
Напомним, в феврале 2021 года 39-летняя Татьяна Арнтгольц родила сына звезде сериала "Кухня" Марку Богатыреву. Мальчика пара назвала Данилой.
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