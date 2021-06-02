Евгений Цыганов рассказал о страшном скандале на празднике первенца

Актер Евгений Цыганов активно участвует в воспитании отпрысков.

Актер Евгений Цыганов – многодетный папа. В гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой у знаменитости родилось семеро отпрысков. Когда супруга носила седьмого малыша под сердцем, актер ушел из семьи к коллеге по цеху Юлии Снигирь. Юлия подарила Евгению восьмого ребенка – сына Федора.

В свежем интервью Евгений Цыганов отметил, что из него получился отличный родитель. Расставшись с Леоновой, он не потерял связь с детьми. Актер уделяет много времени наследникам, материально обеспечивает их.

Знаменитость не может представить своей жизни без детей. Цыганов признался, что быть отцом порой тяжело, но это никак не связано с количеством отпрысков. Благодаря наследникам Евгений всегда собран – он постоянно держит руку на пульсе и все контролирует.

Цыганов хорошо осведомлен об интересах детей. Актер рассказал, что старшая Полина – девушка с характером. Недавно первенец знаменитости отмечал 16-летие. "Был день рождения, который закончился страшным скандалом", – поведал артист. Конфликт произошел практически на пустом месте. Евгений хотел сделать селфи с Полиной. Девушка отказалась фотографироваться с папой, немного вспылила. Позднее она попросила у родителя прощения.

Второй ребенок артиста, Никита, в школьном кружке разрабатывает космические спутники. "Никита – мальчик самостоятельный, не любит театр. Ему это все не интересно. Он соображает в математиках и прочем. Учится хорошо", – рассказал Цыганов.

Сын Андрей, отметил артист, очень на него похож. Он решительный, склонный к экстриму и безбашенности.

Дочь София, по словам Евгения, интересуется актерством. У девчушки уже состоялся экранный дебют – она снялась в короткометражке Дениса Симачева "Невиновный". Сын актера, Александр, профессионально занимается футболом. Мальчик с ранних лет имеет страсть к спорту. Шестой ребенок знаменитости Георгий отличается упрямством, добротой, наделен талантом к рисованию.

"Вера главная. Рулит всех и вся. Следит за тем, чтобы все выходили в шапках", – поделился Цыганов. Младший ребенок Евгения, Федор – всеобщий любимец. Евгений считает, что Федя одарен всесторонне.