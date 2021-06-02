"Возможно и вне брака": Мороз рассказала о связи с Богомоловым после развода

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись в августе 2018-го. Знаменитости расстались друзьями. Во-первых, ради дочери Анны, во-вторых, у экс-супругов были совместные творческие планы, отказываться от которых они не хотели.
По словам Мороз, с Богомоловым она работает более десяти лет. Константин, как считает Дарья, сформировал ее как артистку. Звезда сериалов "Содержанки" и "Медиатор" разделяет взгляды бывшего мужа на профессию.
До появления Богомолова, Мороз была в профессиональном тупике. Знания и навыки, которые Дарья приобрела за годы учебы в вузе, оказались устаревшими и не работали на практике. Константин показал актрисе "иной метод существования" в кадре и на сцене.
Артистка не скрывает, что работать с Богомоловым сложно. Режиссер держит подчиненных в ежовых рукавицах и иногда использует очень жесткие методы для достижения цели.
Актриса "Содержанок" назвала себе человеком неконфликтным. Знаменитость не любит выяснять отношения, подобное поведение она считает признаком дурновкусия. Хорошее общение с бывшей второй половинкой выстроить легко – достаточно вспомнить все то хорошее, что было пережито в прошлом. Это особенно важно, когда расстающихся связывают дети. В таком случае необходимо усмирить собственное эго и действовать в интересах ребенка.
" Сохранение партнерских отношений, которые для меня важнее всего, возможно и вне брака... Я благодарна Косте, что нам действительно удалось сохранить эту тесную связь", – отметила Дарья Мороз.
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