"Воспринимается как агрессия или мужиковатость": Дарья Мороз рассказала о врожденной особенности

Звезда сериалов "Содержанки", "Медиатор", "Клиника счастья" призналась, что с рождения обладает сверхчувствительностью. Дарья Мороз уверена, что воспринимает мир и пространство вокруг не так, как большинство людей. Артистке близка эзотерика и все с этим связанное.
Мороз очень ранима и любит играть похожих на нее персонажей – героев с повышенной чувствительностью к негативу и критике. Например, артистка обожает Александру Москвину, в которую перевоплощалась в сериале "Преступление". Внешне, по словам Дарьи, Александра холодная и сдержанная, однако внутри это настоящий ураган. Героиня, как и сама Дарья, закрывается от мира в панцире, являя собой оголенный провод.
"При этом свойство моей огромной энергии таково, что она часто воспринимается как агрессия или мужиковатость", – поведала звезда сериала "Содержанки".
Знаменитость отметила, что по природе является мягким человеком, однако эту свою особенность мало кому показывает. Артистка учится управлять собой грамотно. Профессия, как отметила Дарья Мороз, помогает ей исследовать тему энергии.
Также актриса отметила, что любят ее только те люди, которые знают очень хорошо. "Остальные считают вздорной особой", – отметила Дарья Мороз.
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