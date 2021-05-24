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Сериалы
"Воспринимается как агрессия или мужиковатость": Дарья Мороз рассказала о врожденной особенности

"Воспринимается как агрессия или мужиковатость": Дарья Мороз рассказала о врожденной особенности

Дарья Мороз называет себя человеком с гиперчувствительностью. Артистка иначе воспринимает окружающую действительность.
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Звезда сериалов "Содержанки", "Медиатор", "Клиника счастья" призналась, что с рождения обладает сверхчувствительностью. Дарья Мороз уверена, что воспринимает мир и пространство вокруг не так, как большинство людей. Артистке близка эзотерика и все с этим связанное.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

Мороз очень ранима и любит играть похожих на нее персонажей – героев с повышенной чувствительностью к негативу и критике. Например, артистка обожает Александру Москвину, в которую перевоплощалась в сериале "Преступление". Внешне, по словам Дарьи, Александра холодная и сдержанная, однако внутри это настоящий ураган. Героиня, как и сама Дарья, закрывается от мира в панцире, являя собой оголенный провод.

"При этом свойство моей огромной энергии таково, что она часто воспринимается как агрессия или мужиковатость", – поведала звезда сериала "Содержанки".

Знаменитость отметила, что по природе является мягким человеком, однако эту свою особенность мало кому показывает. Артистка учится управлять собой грамотно. Профессия, как отметила Дарья Мороз, помогает ей исследовать тему энергии.

Также актриса отметила, что любят ее только те люди, которые знают очень хорошо. "Остальные считают вздорной особой", – отметила Дарья Мороз.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 17:59 Источник: Buro 24/7 ✓ Надежный источник
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