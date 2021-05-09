Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

Поклонники культового сериала "Санта-Барбара" потрясены трагическим известием. В прессе пишут, что ушла из жизни Тоуни Китэйн, которая снималась в популярном телевизионном шоу.
Причины смерти артистки на данный момент не разглашаются. Известно, что актриса не дожила до круглой даты — 60 лет.
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