Актер из "Великолепного века" разбился в ДТП

Артист сериалов "Великолепный век" и "Воскресший Эртугрул" направлялся в аэропорт Аданы на своем автомобиле. Илькер Аксум потерял контроль над машиной, когда совершал маневр.
По свидетельствам очевидцев, артист пытался избежать столкновения с мотоциклом без номерных знаков. Автомобиль турецкой знаменитости перевернуло, протащило по асфальту. Вероятно, Аксум двигался со значительным превышением скорости.
На помощь к зажатому в искореженном транспортном средстве Илькеру пришли уличные торговцы. Мужчины отрезали ремень безопасности ножом и вытащили актера из салона. Спустя время на место аварии прибыла скорая. Звезда "Великолепного века" легко отделалась – актер только поцарапал руку. Машина Аксума не подлежит восстановлению. Стражи порядка уже начали расследование причин ДТП.
Позднее Илькер Аксум вышел на связь с поклонниками в соцсетях. Актер сообщил, что чувствует себя отлично и поблагодарил поклонников за поддержку и интерес к его судьбе. Напомним, в сериале "Великолепный век" артист играл роль Джафера-аги, а в картине "Воскресший Эртугрул" – Драгоса.
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