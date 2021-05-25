"Короткая и неожиданная болезнь": Умер актер сериала "Офис"

Стало известно о смерти актера из сериала "Офис". Много лет артист Марк Йорк был парализован.

Актер сериала "Офис" скончался в больнице в Огайо. Согласно некрологу, Марк Йорк умер в среду, 19 мая, от "короткого и неожиданного" недуга. Подробности случившегося семья актера решила оставить в тайне. Марку Йорку было 55 лет.

Инвалидность не помешала Йорку реализоваться в профессии. В 1988 году артист попал в автокатастрофу. В ДТП Марк получил серьезные травмы, которые навсегда приковали его к инвалидному креслу. Помимо актерства Йорк занимался изучением сразу нескольких научных дисциплин. Он получил три ученых степени – по психологии, социологии и социальной работе. Артист сериала "Офис" посвящал много времени благотворительной деятельности.

Марк Йорк был очень привязан к свои родителям – Бекки и Гленн Йорк. "Марк любил приезжать домой к своей маме и часами играть с ней и братом Брайаном в многочисленные настольные игры. Он олицетворял дух соперничества, который заставлял их смеяться все то время, пока они были вместе", – отмечают близкие артиста.

Напомним, в сериале "Офис" Марк Йорк сыграл эпизодическую, но яркую роль. Артист воплотил на экране образ Билли Мерчанта в серии под названием "Травма". По сюжету ситкома герой Майкл Скотт приглашает этого персонажа, чтобы поговорить о людях с ограниченными возможностями. Встреча быстро превращается в фарс.