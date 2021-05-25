"Я их всех конкретно ненавидел": съемки в "Законе каменных джунглей" для известного актера были кошмаром наяву

Сериал "Закон каменных джунглей" выходил на экраны с 2015 по 2017 год. Лента очень полюбилась зрителям. Поклонники надеются, что когда-нибудь лента получит продолжение.
Между тем актер Даниил Вахрушев, исполнивший роль Филиппа Губина, вновь встречаться с коллегами по сериалу не желает. Работа в "Законе каменных джунглей" была для него сущим кошмаром.
Даниил Вахрушев не смог найти общий язык с другими актерами. Аристарх Венес, Александр Мельников, Никита Павленко были крайне неприятный знаменитости. "Но я их прям всех конкретно ненавидел по-человечески", – признался Вахрушев в свежем интервью.
Парни не вызывали у Даниила уважения потому, что "держались с апломбом", особняком и говорили гадости за спиной. Артист не исключает, что коллеги пытались держаться в рамках образов. Венес, Мельников, Павленко играли преступников. Возможно, ребята вели себя гадко по просьбе режиссера.
Даниил Вахрушев рассказал также, что обожает рэп. Актер не доволен тем, во что превратился его любимый жанр музыки. Сегодня в хип-хопе, как заметил артист, воспевают тусовки, разгул и свет софитов, что в корне неправильно. Рэп – это атмосфера брутальности, считает звезда сериала "Закон каменных джунглей".
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