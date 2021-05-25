Капельницы и инъекции: тающую на глазах Карпович закалывают полезными веществами

Мирослава Карпович заметно потеряла в весе. Артистка тает на глазах из-за стресса и усталости.

Звезда сериала "Папины дочки" на днях спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем. Актриса Мирослава Карпович опубликовала в соцсетях фото, которые шокировали поклонников. На снимках знаменитость выглядит болезненно худой.

После шумихи в СМИ Карпович рассказала, что в последнее время работает слишком много. За два гастрольных месяца она совершила 32 перелета, постоянно меняя часовые пояса. Такой насыщенный график не может не сказаться на здоровье. Кроме того, находясь постоянно в дороге, артистка не может полноценно питаться и постоянно нервничает.

Восстанавливаться артистке помогают витамины. Доктора выписали знаменитости целый комплекс полезных для организма веществ, также Мирославе Карпович делают иммунокорректирующие капельницы, уколы.

Не забывает звезда сериала "Папины дочки" и о лице. Чтобы сохранить цвет и свежесть кожи, Мирослава получает инъекции гиалуроновой кислоты, коллагена и пептидов, а также выбирает только качественную косметику.

Напомним, по слухам Мирослава Карпович встречается со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Поговаривают, что в отношениях артистов не все гладко. Между тем актриса "Папиных дочек" смогла найти общий язык с детьми Прилучного от прошлых отношений.