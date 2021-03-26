"Все режиссеры поумирали": звезда "Физрука" сообщила о проклятии

Сериал "Закон каменных джунглей" увидел свет в 2015 году. Проект был рейтинговым, поэтому после двух сезонов продюсеры решили сделать полнометражный фильм-продолжение.
Роль участника бандитской группировки по прозвищу Гуфи в картине исполнил актер Даниил Вахрушев. Артист был уверен, что "Закон каменных джунглей" – долгоиграющий проект. У него и других членов творческого коллектива картины было стойкое ощущение, что продолжения не миновать. Подготовка к съемкам полного метра шла полным ходом. Даниил и его коллеги даже успели получить свои сценарии.
К сожалению, проект заморозили. Вахрушев считает, что в дело вмешалось нечто мистическое. Даниил назвал проект "каким-то проклятым". "Все режиссеры поумирали", – поведал артрит. Вахрушев считает сериал "Закон каменных джунглей" настоящим бриллиантом и жалеет, что он остановился на второй части.
Отметим, что в середине 2019 года скончался режиссер первого сезона теленовеллы Игорь Хомский. Кинодеятель умер в результате ДТП. Ему было 43 года.
Напомним, Даниил Вахрушев – выпускник ВГИКа. Молодой человек начал сниматься еще во времена студенчества. Популярность у аудитории он получил после выхода сериала "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
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