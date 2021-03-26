Во ВГИКе начался пожар из-за звезды сериала "Физрук"

Актер сериала "Физрук" однажды спровоцировал пожар. Даниил Вахрушев чуть не спалил альма-матер.

Во ВГИК артист перевелся из Московского института культуры и искусств, в котором проучился год. Даниил Вахрушев занимался в мастерской Сергея Соловьева. Вуз звезда сериала "Физрук" успешно окончила в 2014 году.

В свежем интервью Даниил Вахрушев вспомнил неприятный эпизод, который произошел с ним в общежитии на четвертом курсе. Актер выбросил окурок в мусоросборник. Судя по всему, сигарета не была до конца потушена. Когда артист ушел, начался пожар.

Огонь был сильный. Пришлось вызывать пожарных. Интересно, что сам Даниил узнал о возгорании далеко не сразу. Друг показал Вахрушеву видео, на котором запечатлел работу огнеборцев. Увидев кадры, актер "Физрука" понял, что стал виновником этого происшествия. Тогда Даниил так не решился на признание.

Отметим, дебют Даниила Вахрушева в кино состоялся еще во времена студенчества. Артист засветился в комедии "Выпускной", работал в проекте "Дальше от детства". В апреле 2014 года на экраны вышел сериал "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Даниил Вахрушев сыграл в ситкоме школьника по прозвищу Усач. Лента подарила актеру узнаваемость.