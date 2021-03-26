Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Пятница
26 марта
Лента новостей
14:00
Обнародовано первое фото новорожденного ребенка Шепелева
13:58
В Казани с самолета сняли пьяного дебошира
13:43
"Все режиссеры поумирали": звезда "Физрука" сообщила о проклятии
13:36
Под Ростовом школьник застрелил друга из ружья отца
13:35
Утянувшая талию беременная жена Петросяна шокировала народ
13:34
Странная смерть: известный музыкант погиб после резонансного заявления о Крыме и Макаревиче
13:21
Пропавший под Москвой подросток найден расчлененным
13:19
"Человек не считает себя больным": экс-супруга лишила Кержакова сына
13:17
"Алана вышла в тираж": собравшейся подтянуть ягодицы жене Мамаева дали оплеуху
12:57
Изувеченная звезда сериала "Папины дочки" заявила об угрозах и покушении
12:47
Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж
12:27
Борисову распекли за испражнения на пляже
12:20
Шок! Богатая Гузеева побила обнищавшую Сябитову
12:13
"Пронзительные истории в реальности, а не в сценарии": Заворотнюк появится на экранах в день 50-летия
12:12
"Нет никакого заболевания": онкобольная Заворотнюк вызвала подозрения
12:12
Жигунов сыграл свадьбу с копией Заворотнюк
11:59
Шепелев стал отцом во второй раз
11:38
Скончалась обладательница премии "Эмми"
11:38
“Несите себя помедленнее”: Бузова вылила ушат грязи на участницу модного суда
11:33
Без слез невозможно смотреть: что случилось с могилой Дмитрия Хворостовского
11:29
Волочкова похвасталась кольцом за десятки миллионов от любовника
11:29
Во ВГИКе начался пожар из-за звезды сериала "Физрук"
11:23
"Нос ломали несколько раз": Рост откровенно о предательстве Нагиева
11:19
Коронавирус в России: за сутки заразились еще 9 тысяч человек
10:53
Основатель группы "Звуки Му" утонул в Москве-реке
10:49
"Страшнее не бывает": Андреева показала последствия омолаживающих процедур
10:48
Неожиданно вспыхнула: курившей рядом с бензином Сутуловой обожгло лицо
10:41
"Это просто ад": известная актриса взвыла на шоу "Холостяк"
10:38
"На грани мерзости": Бородина взорвалась из-за заросших подмышек
10:15
Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик
10:01
Барыкин перед смертью погряз в долгах
09:56
В Южно-Сахалинске нашли трупы двух студентов
09:48
Шашлычок из тараканов и личинки червей на закуску: звездное меню довело до тошноты
09:45
"Рабские условия": сыгравшая Началову актриса заговорила о тяжелой судьбе
09:20
Басков обомлел от внешнего вида Галкина
09:16
Не тот диагноз: рассеянная Малышева опозорилась на всю страну
09:12
Яблоко от яблони: несовершеннолетняя дочь Кравец снялась в похабном виде
09:01
Эксперт Кошкин о причинах игнорирования Байденом темы России на пресс-конференции: Не хотел выглядеть глупо
08:55
"Нельзя было!": отказавшаяся от употребления гадости Лобода сорвалась перед концертом
08:39
"Невозможно ужиться друг с другом": отчаявшаяся Валерия пожаловалась на брак с Пригожиным
08:38
Правильное питание для полного выздоровления
08:21
Кому повысят пенсии в России с 1 апреля
06:00
Отказавшийся от звания народного артиста Шифрин не может прожить на пенсию
04:02
Почему Дружинина отказалась целоваться с Тихоновым на съемках "Дело было в Пенькове"
02:18
Дженнифер Лопес появилась на публике без обручального кольца
00:03
Мамаева решилась на серьезный шаг после очередного предательства мужа
21:54
Упавшая в обморок Кудрявцева вышла на связь
21:27
Иск на 300 тысяч: Моргенштерна уличила в плагиате
21:02
Объявлено об угрозе дефицита туалетной бумаги
21:00
Туристический кешбэк и виртуальные путевки: губернаторы обсудили развитие внутреннего туризма
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса
Пиарщицу Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе
Анонсированы переговоры Лукашенко и Тихановской
Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак
Эксперты назвали главные провалы политики Тихановской
Рак мозга? Доставленной в больницу Кудрявцевой предвещают судьбу Фриске и Заворотнюк
Сериалы
Во ВГИКе начался пожар из-за звезды сериала "Физрук"

Во ВГИКе начался пожар из-за звезды сериала "Физрук"

Актер сериала "Физрук" однажды спровоцировал пожар. Даниил Вахрушев чуть не спалил альма-матер.
прочитано 595 раз

Во ВГИК артист перевелся из Московского института культуры и искусств, в котором проучился год. Даниил Вахрушев занимался в мастерской Сергея Соловьева. Вуз звезда сериала "Физрук" успешно окончила в 2014 году.

ПО ТЕМЕ

Нагиев взвыл от "преследований" молодого актера

"Нашла "нормальную работу": звезда "Физрука" стала обычным офисным служащим

В свежем интервью Даниил Вахрушев вспомнил неприятный эпизод, который произошел с ним в общежитии на четвертом курсе. Актер выбросил окурок в мусоросборник. Судя по всему, сигарета не была до конца потушена. Когда артист ушел, начался пожар.

Огонь был сильный. Пришлось вызывать пожарных. Интересно, что сам Даниил узнал о возгорании далеко не сразу. Друг показал Вахрушеву видео, на котором запечатлел работу огнеборцев. Увидев кадры, актер "Физрука" понял, что стал виновником этого происшествия. Тогда Даниил так не решился на признание.

Отметим, дебют Даниила Вахрушева в кино состоялся еще во времена студенчества. Артист засветился в комедии "Выпускной", работал в проекте "Дальше от детства". В апреле 2014 года на экраны вышел сериал "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Даниил Вахрушев сыграл в ситкоме школьника по прозвищу Усач. Лента подарила актеру узнаваемость.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Кадр из фильма "Не лечи меня" (2020)
Автор: 26 марта 2021, 11:29 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшую звезду сериала "Физрук" Полину Гренц сложно узнать

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кто одевал? Ужас!": вышедшую в свет Муцениеце назвали посмешищем

Актрисе посоветовали срочно найти себе стилиста
Шоу-бизнес

Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак

Партнеры отказались сотрудничать с журналисткой
Шоу-бизнес

Толстые ляжки и поплывшие коленки: Борисовой в купальнике не дали спокойно потанцевать

Ведущая показала тело
Шоу-бизнес

Слухи не оправдались: Юлианна Караулова вышла в свет после громкой новости

Артистка подтвердила свою беременность

Гороскоп

Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+