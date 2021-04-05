"Юмор спасает": звезда "Жуков" рассказал о ревности супруги

Вячеслав Чепурченко был вынужден совмещать съемки в "Жуках" и участие в "Ледниковом периоде", а при этом уделять время семье.

Актер принял участие уже во втором сезоне сериала "Жуки", который выходит на телеканале ТНТ. Это был непростой период для артиста, так как по времени съемки сериала совпали с проектом "Ледниковый период". Вячеслав Чепурченко признался, что даже чисто физически ему было очень тяжело, из-за чего иногда возникали недопонимания на площадке, но в итоге он со всем справился.

Артист признался, что ни разу не пожалел о своем участии в "Ледниковом периоде" и, несмотря на травмы и усталость, он согласился бы пройти этот путь еще раз. В паре с Яной Хохловой актер занял на проекте второе место, но в своих собственных глазах он стоит на первом месте, так как им с партнершей пришлось преодолеть очень много трудностей.

В интервью журналу StarHit Чепурченко рассказал, что во время различных съемок ему часто приходится принимать участие в любовных сценах, которые не очень радуют его жену. Однако она вполне адекватный человек, который все понимает. На помощь артисту приходит юмор и искренний разговор с супругой, который всегда предшествует постельным сценам.

Несмотря на обилие проектов, звезда "Жуков" старается уделять много времени своей семье. У артиста растет дочь, а вскоре появится еще один ребенок. Вячеслав Чепурченко надеется, что и в будущем обоим его детям всегда будет хватать его отцовского внимания.