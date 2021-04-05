"Юмор спасает": звезда "Жуков" рассказал о ревности супруги

Актер принял участие уже во втором сезоне сериала "Жуки", который выходит на телеканале ТНТ. Это был непростой период для артиста, так как по времени съемки сериала совпали с проектом "Ледниковый период". Вячеслав Чепурченко признался, что даже чисто физически ему было очень тяжело, из-за чего иногда возникали недопонимания на площадке, но в итоге он со всем справился.
Артист признался, что ни разу не пожалел о своем участии в "Ледниковом периоде" и, несмотря на травмы и усталость, он согласился бы пройти этот путь еще раз. В паре с Яной Хохловой актер занял на проекте второе место, но в своих собственных глазах он стоит на первом месте, так как им с партнершей пришлось преодолеть очень много трудностей.
В интервью журналу StarHit Чепурченко рассказал, что во время различных съемок ему часто приходится принимать участие в любовных сценах, которые не очень радуют его жену. Однако она вполне адекватный человек, который все понимает. На помощь артисту приходит юмор и искренний разговор с супругой, который всегда предшествует постельным сценам.
Несмотря на обилие проектов, звезда "Жуков" старается уделять много времени своей семье. У артиста растет дочь, а вскоре появится еще один ребенок. Вячеслав Чепурченко надеется, что и в будущем обоим его детям всегда будет хватать его отцовского внимания.
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