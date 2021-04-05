Украинскую звезду назвали провокатором и предателем родины за желание "сдохнуть" в России

Лиза Василенко рассказала, почему переехала в Россию. На родине артистку видеть не хотят.



22-летняя Лиза Василенко, известный блогер и звезда украинского сериала "Школа", дала интервью. За несколько дней ролик с откровениями девушками на "Ютуб" посмотрело более четырех миллионов человек.

Артистка рассказала о старте карьеры, также Василенко поделилась неприятными воспоминаниями о родном городе Днепр. Однажды Лизу жестоко избил приятель. Она вызвала скорую и полицию. Медики приехали и оказали помощь, а вот стражей порядка Василенка так и не дождалась. Полицейские Днепра посоветовали артистке прийти с заявлением "завтра", так как "выходной день". С тех пор артистка уверена, что украинцы равнодушны друг к другу. На родине знаменитость чувствует собственную беззащитность. Кроме того, после переезда в Россию она столкнулась с травлей от соотечественников, которые считают ее решение непатриотичным.

Рассказала Лиза Василенко также о кошмарном эпизоде, который случился с ней уже в Москве. На дне рождения подруги звезду сериала "Школа" накачали наркотиками и изнасиловали.

Несмотря на негатив от соотечественников и трудности, с которыми столкнулась в российской столице, Василенко не жалеет о том, что оставила Украину. Знаменитость считает, что в Москве больше возможностей для молодежи. "Всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине", – считает девушка.

На родине слова Лизы Василенко стали резонансными. Актрису внесли в базу неугодных "Миротворец" как провокатора и предателя национальных интересов. Украинцы желают девушке удачи на новом месте и советуют ей поскорее поменять паспорт на российский. Дескать, хорошо, что "деграданты" переезжают жить к "москалям".

"Лучше сдохнуть тут чем в Украине." В Украине: слава, популярность, известность. После в Москве: эскорт, изнасилование, абьюз... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Я в шоке с высказываний про Украину. Если бы не украинский сериал "Школа" ее бы никто не знал вобще :) Неблагодарное)", "Какая молодец! Вот благодаря украинскому телевидению, стала популярной, но нужно же обосрать Украину. Прям благодарная такая, прям до слез 😒", – отмечают соотечественники Лизы Василенко.