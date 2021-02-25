Разбил не одно девичье сердце: Мирослава Карпович показала красавца-брата

Звезда сериала "Папины дочки" похвасталась снимком младшего брата. Пользователи Сети отметили невероятную привлекательность родственника Мирославы Карпович. Молодой человек мог бы сделать карьеру артиста или модели, но выбрал другой путь.

Фото брата Андрея артистка опубликовала в честь Дня защитника Отечества. 19-летний юноша очень похож на знаменитую родственницу. Подписчики Мирославы Карпович отметили, что парень, скорее всего, разбил не одно девичье сердце.

По слухам Андрей Карпович в детстве тоже пробовал сниматься в кино. Мальчик "по блату" работал в ситкоме "Папины дочки". Восьмилетний Андрей играл одноклассника героини Пуговки. Вероятно, актерство не слишком понравилось парню, став старше он выбрал техническую специальность.

В 2019 году Мирослава Карпович хвасталась, что ее брат поступил на дневное отделение МГТУ им. Баумана. Актриса гордилась родственником и даже показывала в соцсетях его студенческий билет.

В декабре 2020 года Мирослава говорила, что сердце Андрея уже несвободно. Молодой человек состоит в серьезных отношениях.

Напомним, звезда сериала "Папины дочки" родилась в городе Бердянск. Мирослава Карпович росла в многодетной семье. У актрисы есть брат Андрей и сестра Кристина. Когда Мирослава была еще школьницей, вместе с родными она переехала в Москву. В столице Карпович поступила Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого.