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Сериалы
Разбил не одно девичье сердце: Мирослава Карпович показала красавца-брата

Разбил не одно девичье сердце: Мирослава Карпович показала красавца-брата

Мирослав Карпович. Фото:www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/
Звезда сериала "Папины дочки" похвасталась снимком младшего брата. Пользователи Сети отметили невероятную привлекательность родственника Мирославы Карпович. Молодой человек мог бы сделать карьеру артиста или модели, но выбрал другой путь.
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Фото брата Андрея артистка опубликовала в честь Дня защитника Отечества. 19-летний юноша очень похож на знаменитую родственницу. Подписчики Мирославы Карпович отметили, что парень, скорее всего, разбил не одно девичье сердце.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

По слухам Андрей Карпович в детстве тоже пробовал сниматься в кино. Мальчик "по блату" работал в ситкоме "Папины дочки". Восьмилетний Андрей играл одноклассника героини Пуговки. Вероятно, актерство не слишком понравилось парню, став старше он выбрал техническую специальность.

В 2019 году Мирослава Карпович хвасталась, что ее брат поступил на дневное отделение МГТУ им. Баумана. Актриса гордилась родственником и даже показывала в соцсетях его студенческий билет.

В декабре 2020 года Мирослава говорила, что сердце Андрея уже несвободно. Молодой человек состоит в серьезных отношениях.

Напомним, звезда сериала "Папины дочки" родилась в городе Бердянск. Мирослава Карпович росла в многодетной семье. У актрисы есть брат Андрей и сестра Кристина. Когда Мирослава была еще школьницей, вместе с родными она переехала в Москву. В столице Карпович поступила Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого.

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Автор: 25 февраля 2021, 12:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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