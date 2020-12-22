"Нашла "нормальную работу": звезда "Физрука" стала обычным офисным служащим

О переменах актриса сообщила в личном микроблоге. Полина Гренц не стала вдаваться в подробности, однако заметила, что трудится в сфере медиа. Теперь у звезды сериала "Физрук" стабильный график 5/2, соцпакет и трудовая книжка.
Жизнь офисного планктона пришлась по вкусу Полине. Гренц нравится, что ее новая деятельность связана с основной ее профессией.
Звезда сериала "Физрук" отметила, что не собирается отказываться от кино. Актриса продолжит сниматься, ее нынешняя работа позволяет совмещать. Звезда сериала "Физрук" отметила, что не собирается стоять на месте, она назвала себя бизнес-леди, которая развивается, кайфует и двигается вперед.
"И родители могут быть спокойны, что нашла "нормальную работу", – пошутила Полина Гренц в "Инстаграм".
Подписчики пожелали актрисе удачи на новом поприще. Фанаты надеются, что в скором времени увидят Гренц на экранах.
Как писали "Дни.ру", ранее Полина Гренц показала красавца-возлюбленного. Звезда ситкома встречается с коллегой по цеху Дмитрием Сотниченко. Артистка считает, что она и избранник имеют внешнее сходство.
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