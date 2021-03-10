Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
12:08
В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса
11:57
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
11:54
Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ
11:53
Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками
11:34
Умерла звезда "Джентельменов удачи"
11:28
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына
11:23
На Урале в своем доме найден мертвым журналист
11:15
Романтика за бешеные деньги: Роскошный сюрприз мужа довел Самойлову до слез
11:11
"Расовые вопросы вызывают беспокойство": обнародован первый комментарий Елизаветы II после скандального интервью Маркл
11:00
Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги
10:30
Конкурс для "зевак": Соседов внезапно разоблачил организаторов "Евровидения"
10:24
Проклятый коронавирус: умерла Людмила Лядова
10:22
Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе
10:21
Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП
10:20
Пересильд о животной страсти к деньгам и наживе: "Я сейчас никто, а потом буду всем!"
10:11
Под Москвой вооруженные мигранты ограбили собственного родственника
09:52
В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков
09:35
"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии
09:31
Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску
09:27
Пропавший семь лет назад малайзийский Boeing продолжают искать
09:07
Подозрения во взятке: задержан алтайский министр
08:54
Советский артист умер в Норвегии
08:44
Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон
08:35
Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины
08:33
Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана
06:04
Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор
04:00
Известная дизайнер разделась догола напротив детского лагеря
01:58
Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"
23:58
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
21:57
Отзюбила: Виктория Боня повторила подвиг знаменитого футболиста
21:51
Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета в небе над Крымом: Всем остальным – хорошего полета
21:26
Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии
20:50
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
20:38
Подмосковный врач вправил ребенку вывих руки с помощью конфеты
20:32
В Москве водитель дорогого "Порше" пробил насквозь стену многоэтажной парковки
20:19
Мизерная пенсия и болезнь: что стало со звездой картины "Щит и меч" Натальей Величко
20:18
Стал известен неутешительный диагноз Александра Маршала
20:00
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
19:35
"Чуть не умер": Плющенко получил тяжелую травму
19:12
Что происходит? Покойную Гурченко заметили в гей-клубе в Киеве
18:38
Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина
18:30
Предполагаемая дочь заставила Панкратова-Черного сдать ДНК-тест
18:13
Нос "уплыл": экс-участница "Дома-2" стала жертвой неопытных хирургов
18:10
Сюрприз для жены: любовница Мамаева предъявила положительный тест на беременность
17:38
Погода в Москве и Подмосковье установила рекорд
17:37
"Опоздания, халтура, пьянство": выпивающая перед выступлением Ардова разнесла коллег
17:24
Избавились от взрослых тунеядцев: "Дом-2" объявил начало кастинга
17:01
Зеленский ответил Порошенко на критику вакцины от COVID-19
16:59
Певице Manizha предрекли провал на "Евровидении"
16:52
Витас влепил пощечину участнице "Евровидения"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Сериалы
Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги

Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги

Екатерина Мадалинская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подруга грозит опубликовать интимные фото актрисы Екатерины Мадалинской. Звезду сериала "Счастливы вместе" шантажируют.
прочитано 550 раз

Артистка Екатерина Мадалинская познакомилась с Софией Морару в 2001 году на подготовительных занятиях во ВГИКе. Два года девушки вместе снимали квартиру. По словам звезды сериала "Счастливы вместе", все это время она помогала Морару, которая, к слову, так и не поступила в институт кинематографии.

ПО ТЕМЕ

"Не сможет вдыхать": Бочкаревой жестко напомнили о скандале с наркотиками

Актер сериала "Счастливы вместе" высказался о перезапуске проекта

 Шоу "На самом деле"

Сюжеты Шоу "На самом деле"

Отношения девушек не были идеальными – подруги часто ссорились из-за молодых людей. София несколько раз уводила у Екатерины парней. Мадалинская всегда прощала Морару.

Недавно звезда сериала "Счастливы вместе" начала встречаться с Сергеем Остапенко, который, как она позже узнала, является молодым человеком Софии Морару. Информация об измене дошла до подруги Мадалинской.

1 марта София приехала в квартиру Екатерины в компании неизвестного мужчины. Парочка шантажировала звезду сериала "Счастливы вместе". Морару грозилась опубликовать интимные снимки и пикантную переписку подруги. Взамен на флешку с компроматом Морару потребовала у Мадалинской крупную сумму – три миллиона рублей.

Бывшие подруги встретились в студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. София Морару отрицала все обвинения. Девушка заявила, что Екатерина Мадалинская мстит ей за всех тех мужчин, которых она когда-то увела.

На съемки шоу приехал и Сергей Остапенко. Мужчина заявил, что общался с Мадалинской только по работе. Сергей отметил, что влюблен в Софию и верен ей.

Эксперты шоу вывели на экран пикантную переписку Остапенко и звезды сериала "Счастливы вместе". Морару, увидев доказательства измены, вышла из себя. София набросилась на избранника с кулаками.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 10 марта 2021, 11:00 Источник: Шоу "На самом деле" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Отказ от съемок, возобновление давней вражды, огромные гонорары: сериал "Секс в большом городе" возвращается

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон

Примадонна перестала радовать глаз
Шоу-бизнес

Конкурс для "зевак": Соседов внезапно разоблачил организаторов "Евровидения"

Он сравнил Манижу с лысым чертом
Шоу-бизнес

Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор

Модель взбудоражила фанатов

Шоу-бизнес

Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана

Мать не узнала ребенка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+