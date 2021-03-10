Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги

Артистка Екатерина Мадалинская познакомилась с Софией Морару в 2001 году на подготовительных занятиях во ВГИКе. Два года девушки вместе снимали квартиру. По словам звезды сериала "Счастливы вместе", все это время она помогала Морару, которая, к слову, так и не поступила в институт кинематографии.
Отношения девушек не были идеальными – подруги часто ссорились из-за молодых людей. София несколько раз уводила у Екатерины парней. Мадалинская всегда прощала Морару.
Недавно звезда сериала "Счастливы вместе" начала встречаться с Сергеем Остапенко, который, как она позже узнала, является молодым человеком Софии Морару. Информация об измене дошла до подруги Мадалинской.
1 марта София приехала в квартиру Екатерины в компании неизвестного мужчины. Парочка шантажировала звезду сериала "Счастливы вместе". Морару грозилась опубликовать интимные снимки и пикантную переписку подруги. Взамен на флешку с компроматом Морару потребовала у Мадалинской крупную сумму – три миллиона рублей.
Бывшие подруги встретились в студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. София Морару отрицала все обвинения. Девушка заявила, что Екатерина Мадалинская мстит ей за всех тех мужчин, которых она когда-то увела.
На съемки шоу приехал и Сергей Остапенко. Мужчина заявил, что общался с Мадалинской только по работе. Сергей отметил, что влюблен в Софию и верен ей.
Эксперты шоу вывели на экран пикантную переписку Остапенко и звезды сериала "Счастливы вместе". Морару, увидев доказательства измены, вышла из себя. София набросилась на избранника с кулаками.
Популярные темы форума
Мерзкие соседи
Носите маски
Джигурда женился снова!
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Что посоветуете?
Секретное оружие для Кухня
5-вторых трик Интерьер