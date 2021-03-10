Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги

Подруга грозит опубликовать интимные фото актрисы Екатерины Мадалинской. Звезду сериала "Счастливы вместе" шантажируют.

Артистка Екатерина Мадалинская познакомилась с Софией Морару в 2001 году на подготовительных занятиях во ВГИКе. Два года девушки вместе снимали квартиру. По словам звезды сериала "Счастливы вместе", все это время она помогала Морару, которая, к слову, так и не поступила в институт кинематографии.

Отношения девушек не были идеальными – подруги часто ссорились из-за молодых людей. София несколько раз уводила у Екатерины парней. Мадалинская всегда прощала Морару.

Недавно звезда сериала "Счастливы вместе" начала встречаться с Сергеем Остапенко, который, как она позже узнала, является молодым человеком Софии Морару. Информация об измене дошла до подруги Мадалинской.

1 марта София приехала в квартиру Екатерины в компании неизвестного мужчины. Парочка шантажировала звезду сериала "Счастливы вместе". Морару грозилась опубликовать интимные снимки и пикантную переписку подруги. Взамен на флешку с компроматом Морару потребовала у Мадалинской крупную сумму – три миллиона рублей.

Бывшие подруги встретились в студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. София Морару отрицала все обвинения. Девушка заявила, что Екатерина Мадалинская мстит ей за всех тех мужчин, которых она когда-то увела.

На съемки шоу приехал и Сергей Остапенко. Мужчина заявил, что общался с Мадалинской только по работе. Сергей отметил, что влюблен в Софию и верен ей.

Эксперты шоу вывели на экран пикантную переписку Остапенко и звезды сериала "Счастливы вместе". Морару, увидев доказательства измены, вышла из себя. София набросилась на избранника с кулаками.