Убита горем: растолстевшая звезда "Сплетницы" не влезала в дизайнерские наряды

По словам знаменитости, через несколько месяцев после появления малышки ее позвали на программу The Tonight Show Starring к Джимми Фэллону. Блейк Лайвли боялась появляться перед камерой, она видела, что ее тело все еще не пришло в норму, и очень комплексовала.
Незадолго до съемок передачи дизайнеры прислали звезде сериала "Сплетница" наряды. Актриса не влезла ни в один из них. Блейк Лайвли пыталась найти что-нибудь в магазинах, но ей ничего не подходило. Оглядываясь назад, актриса понимает, что переживать из-за лишних кило было большой глупостью, но тогда она была убита горем.
"Если б только я чувствовала себя год назад такой же уверенной, как сейчас…"– рассудила Лайвли. Блейк считает, что должна была благодарить свое тело, которое выносило ребенка и давало ему питание. С ней происходили чудесные вещи, а она не ценила этого.
Знаменитость поддержала коллега по цеху, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая также недавно стала мамой. Исполнительница роли Сансы Старк заявила, что Блейк Лайвли – "не королева, а кхалиси". В ответ Блейк назвала Софи "королевой Севера".
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