Супруга отомстила Райану Рейнольдсу за испорченный праздник

В честь знаменательного события его жена Блейк Лайвли опубликовала на своей странице поздравительный пост. Вот только он оказался не совсем обычным. Артистка выложила неудачное фото мужа, чтобы отомстить за его недавнюю выходку.
На снимке зажмурившая глаза супруга звезды засунула ему в нос свой указательный палец. Райан в этот момент смотрел вдаль с загадочной улыбкой на устах.
"Выбрала лучший образец", – подписала кадр Блейк, подразумевая, что постаралась подобрать максимально неудачный кадр.
Отметим, Рейнольдс сам начал эту игру. Ровно два месяца назад он выложил в своем инстаграм-аккаунте серию неудачных снимков жены. Кстати, тоже в честь дня ее рождения. Судя по всему, все это время Лайвли вынашивала идею мести и, наконец, ей удалось ответить сполна на шутку мужа.
Напомним, Райан и Блейк поженились в 2012 году. За это время они успели родить троих детей. В 2014 году на свет появилась их старшая дочь Джеймс, а еще через два года родилась Инес. Лишь пару месяцев назад актриса в третий раз осчастливила супруга. Но, к сожалению, пара до сих пор не рассекретила пол малыша.
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