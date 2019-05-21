Подкаблучника Ди Каприо поймали за смешным занятием
Леонардо Ди Каприо снимал свою молодую возлюбленную для Instagram. Многие считают такое занятие смешным для знаменитости такого уровня. В Сети предположили, что девушка сделала из завидного голливудского жениха подкаблучника.
Известно, что Камила Морроне прибыла на фестиваль, чтобы представить свой новый фильм – "Мики и медведь". А в перерывах между светскими мероприятиями Каннского кинофестиваля Леонардо Ди Каприо с любовницей гуляли по городу, любуясь пейзажами, сообщает People.
Отметим, впервые о новой девушке Леонардо Ди Каприо заговорили еще в 2017 году. Однако никаких подтверждений новым отношениям не было. В 2018 году журналистам все же удалось застать пару вместе. Актера и Камилу познакомил Аль Пачино, который приходится девушке отчимом, а Леонардо Ди Каприо другом.
Обладатель премии "Оскар" всегда старается держать свои отношения в тайне, но частые выходы в свет с Камилой Морроне доказывают, что намерения Леонардо Ди Каприо на этот раз очень серьезны. Напомним, что звезда "Выжившего" всегда предпочитал встречаться с моделями. Ему приписывали романы с манекенщицами Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн и актрисой Блейк Лайвли.
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