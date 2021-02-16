Фанаты требуют вернуть уволенную после критики США звезду "Мандалорца" Джину Карано

На популярном сайте change.org появилась петиция с требованием восстановить на работе уволенную звезду сериала "Мандалорец" Джину Карано. 38-летняя артистка сыграла в телеэпопее одну из главных ролей.
Автор петиции подчеркнул, что лишать человека работы за его политические взгляды недопустимо. Напомним, что Карано выступала с критикой движения Black Lives Matter (BLM), отстающего интересы афроамериканцев. После этого знаменитость подверглась травле в интернете. Из-за этого она сравнила США с нацистской Германией, где процветала дискриминация людей по политическим взглядам, расе и т.д. В результате студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с актрисой, сообщает телеканал "360".
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