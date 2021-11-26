Отсидел на убийство, упал с 12-метровой высоты и похудел на 20 кило: что стало с Полежайкиным из "Папиных дочек"

Актер пережил немало трудностей и оставил актерскую карьеру после тяжелейших переломов обеих ног

Михаил Казаков родился в 1988 году. В первый раз на экранах актер появился еще в детстве – он сыграл в 20 эпизодах киножурнала "Ералаш". После "Ералаша" артист снялся в телепередачах "Фитиль", "6 кадров" и получил роли в нескольких фильмах. Однако в 16 лет Казаков совершил поступок, который едва ли не перекроил всю его жизнь.

В 2005 году будущая звезда "Папиных дочек" встала на защиту своей школьной подруги во время ее ссоры с 20-летним парнем. Михаил нанес молодому человеку несколько ножевых ранений. Парень скончался, а Казаков признался в содеянном и получил тюремный срок за непреднамеренное убийство. Через год, после примирения сторон, уголовное дело закрыли – Казаков вышел на свободу.

Настоящую славу и любовь зрителей Михаил получил только после того, как появился в образе Полежайкина – двоечника и друга Галины Сергеевны в "Папиных дочках". Казаков снимался в проекте вплоть до его завершения. В 2013 году экранная история семьи Васнецовых закончилась, но с тех пор актер так и не получил более яркой и заметной роли. К тому же, с годами артист сильно изменился – он уже давно не похож на длинноволосого и крупного Полежайкина, которого знали все телезрители.

Несколько лет назад Михаил полностью поменял свою внешность: сделал другую стрижку, отрастил щетину и сбросил 20 килограммов. Как признавался актер, для похудения ему не пришлось сидеть на диетах – он избавился от лишнего веса благодаря ходьбе.

Артиста можно назвать примерным семьянином. 10 лет назад он женился на девушке по имени Елена, которая уже тогда воспитывала маленькую дочку. Через год после свадьбы в семье случилось прибавление – у супругов родился сын Мирослав.

Казаков неоднократно говорил, что не собирается полностью отдавать себя актерской карьере. Помимо съемок, артист проявил себя как ведущий мероприятий и бизнесмен: он открыл свой магазин одежды и несколько филиалов кадрового агентства "КиноДом". Однако в прошлом году с Михаилом случилось несчастье, которое сильно повлияло на его привычный образ жизни.

В сентябре 2020 года стало известно, что упал с 12-метровой высоты, когда пытался запечатлеть пейзажи родной Твери. Мужчина сломал обе ноги, почти полгода провел в инвалидном кресле и прошел долгий путь к восстановлению. До сих пор Казаков ощущает последствия тяжелой травмы и благодарит за спасение своего лечащего врача. 33-летняя Звезда "Папиных дочек" оставила актерскую карьеру и посвятила себя бизнесу – во всех начинаниях Михаила поддерживает семья.