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Шоу-бизнес
"Второй шанс научиться ходить": страшная трагедия в жизни звезды "Папиных дочек"

"Второй шанс научиться ходить": страшная трагедия в жизни звезды "Папиных дочек"

С Михаилом Казаковым, который играл в "Папиных дочках" двоечника Полежайкина, произошел несчастный случай.
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На молодого актера возлагали большие надежды. Он часто появлялся в эпизодических ролях и завоевывал любовь зрителей. Однако в прошлом году Михаил пропал из виду, поклонники забеспокоились. Оказалось, что с актером случилась страшная трагедия – он упал с высоты 12 метров и очень серьезно повредил обе ноги. Казаков чудом выжил, еще ему повезло с лечащим врачом, который просто собрал его ноги по кусочкам.

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Когда актера привезли в больницу после травмы, у него диагностировали 22 компрессионных перелома, кости были раздроблены на 1,5 тысячи осколков. В итоге врачи установили в ноги Михаила Казакова 20 стальных болтов. 5 месяцев он провел в инвалидном кресле, хотя мог не ходить почти два года.

Михаил безумно благодарен врачу Дмитрию Фалеву из его родной Твери, который просто спас его. "Он подарил мне второй шанс научиться ходить. Собрал, поставил пластины", – рассказывает актер.

Сейчас Казаков все еще ощущает последствия травмы. Его тело отторгало железные болты и пластины, боль была невыносимой. Михаил Казаков оставил актерскую профессию, он занимается бизнесом и изредка ведет корпоративы. Его поддерживают жена и сын, он не теряет оптимизма и надеется на полное выздоровление.

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Кадр из фильма "Берега"
13 сентября 2021, 19:30 Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем

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