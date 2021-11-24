"Совал пальцы в коллег и супермоделей": звезда "Игры престолов" рассказала о грязных выходках мужа

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер высмеяла своего супруга, певца Джо Джонаса. В прошлом музыкант носил "кольцо чистоты", что, по мнению актрисы, было полнейшей глупостью.
Софи Тернер с юмором отметила, что Джо Джонас засовывал свои пальцы не только в нелепые кольца. "Он совал свои пальцы в коллег по съемочной площадке, актрис, даже в пару супермоделей", – отметила звезда фэнтези-драмы. Актриса считает, что символы непорочности на молодых музыкантах – идея, обреченная на провал.
Это заявление Софи Тернер сделала в спецвыпуске Jonas Brothers Family Roast, который вышел на стриминговой платформе Netflix. Проект был посвящен музыкальному коллективу Jonas Brothers.
Отметим, в конце нулевых многие звезды Disney носили кольца, символизирующие невинность. Артисты были участниками христианской программы, которая продвигала традиционные ценности среди молодежи. Серебряное украшение на безымянном пальце левой руки означало, что молодые звезды готовы хранить девственность до брака. Участники коллектива Jonas Brothers были не единственными, кто носил "кольца чистоты". В свое время украшением хвастались Майли Сайрус, Селена Гомес, Деми Ловато, Хилари Дафф и другие.
Ранее в интервью брат Джо Джонаса, Ник, признавался, что символ невинности на пальце доставлял ему эмоциональный дискомфорт. Участник Jonas Brothers постоянно терпел издевки. "Стоило нам появиться на большом экране во время каких-нибудь спортивных мероприятий, как толпа освистывала нас", – рассказывал Ник Джонас.
Джо Джонас, в свою очередь, считает, что "кольца чистоты" – это маркетинговый ход. Таким образом продюсеры пытались продавать музыку детям.