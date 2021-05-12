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Сериалы
Звезда "Игры престолов" и известный певец привились от коронавируса и пытаются завести второго ребенка

Звезда "Игры престолов" и известный певец привились от коронавируса и пытаются завести второго ребенка

Звезда сериала "Игра престолов" собирается вновь стать мамой. 25-летняя Софи Тернер планирует беременность.
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22 июля 2020 года актриса впервые стала мамой. В госпитале Лос-Анджелесса Софи Тернер родила дочь Уиллу. С тех пор звезда сериала "Игра престолов" и ее супруг, певец Джо Джонас, практически все свободное время проводят с малышкой.

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31-летний вокалист из-за пандемии коронавируса остался без работы. Все выступления Джонаса отменили, поэтому уход за дочкой и походы в магазин за продуктами теперь его единственные развлечения.

Отметим, Софи и Джо со всей ответственностью отнеслись к просьбе американских властей не покидать дом без острой необходимости. Супруги уже сделали прививки от коронавируса, о чем похвастались в соцсетях.

Ходят слухи, что пара собирается сделать второго ребенка. Тернер уверена, что самоизоляция – идеальное время для вынашивания малыша. С момента появления Уиллы прошел почти год, Софи уже успела восстановиться.

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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Напомним, актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас начали встречаться в 2016 году. Через год стало известно, что влюбленные помолвились. Отметим, что в серьезность намерений Джо Джонаса долго никто не верил. В списке любовных побед певца много популярных имен. Между тем 1 мая 2019 года Софи и Джо стали мужем и женой. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе.

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Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 16:17 Источник: US Weekly ✓ Надежный источник
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