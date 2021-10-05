Все как в книгах: в Сети оценили первый трейлер приквела "Игры престолов"

Сериал расскажет о доме Таргариенов.

В Сети появился первый трейлер нового сериала "Дом Дракона". Лента – экранизация книги "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина. Действия в новом проекте от HBO происходят за 200 лет до событий картины "Игра престолов".

Сюжет сериала "Дом Дракона" повествует о доме Таргариенов. Династия находится на пике своего могущества, однако внутри ее раздирают конфликты. Члены одной семьи воюют за право править на Железном троне.

Премьера ленты назначена на весну 2022 года. Съемки сериала "Дом Дракона" стартовали в апреле этого, 2021 года.

Фанаты саги "Песнь Льда и Огня", которая легла в основу "Игры престолов", на данном этапе довольны работой киношников и оценивают трейлер положительно. Железный трон, по мнению обитателей Сети, очень похож на тот, что описывает в своих книгах Джордж Р. Р. Мартин.

"С нетерпением жду просмотра этого шоу. Не с нетерпением жду, когда все обесцветят волосы после просмотра этого шоу", "Железный трон очень похож на то, что изображено в книгах! Я здесь ради этого!", "У этой истории есть письменное окончание, так что мы можем быть уверены, что они ее не испортят. Кроме того, реквизит для точности, фиолетовые глаза для Таргариенов и Железный трон, очень похожий на книгу", "Важное примечание: шоураннеры "Игры престолов" никоим образом не причастны к этому. Учитывая это, я очень взволнован этим шоу", – обсуждают пользователи Сети трейлер сериала "Дом Дракона".