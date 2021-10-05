Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Вторник
5 октября
Лента новостей
11:13
"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня
11:12
Гаркалин экстренно госпитализирован в столице: Состояние тяжелое
11:04
"У меня поехала крыша": убитую горем Вележеву на кладбище преследовал голос
10:26
"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль
09:56
Появились ужасающие детали состояния тяжелобольного Губина: Изуродовать мог рак
09:45
"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева
09:27
"Устроила публичную порку": оплеванная Дубовицкая вышвырнула юмориста
09:04
"Папаша занимается х*** знает чем": сын отказался ходить на концерты Корнелюка
08:59
На Украине заинтересовались доходами Зеленского после сенсационной утечки о тайных богатствах
08:59
Меньшова публично молит Малышеву помочь спасти детей после ухода отца
08:45
"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой
07:10
Дана Борисова прокомментировала слухи о смерти Панина из-за наркотиков
06:51
Полуголую Ивлееву застали в откровенном наряде с чужим мужиком
04:23
Десерт с черносливом: Рецепт из детства Кристины Орбакайте
02:31
Зависимость, измены, роман по телефону: что известно о браке Эдиты Пьехи
00:14
День Иона и Фока – Листопадная: Что нельзя делать 5 октября
21:59
"Неизлечимо": Подольская заявила о состоянии изнуренного болезнью Преснякова
21:19
У жителя Домодедово изъяли 200 граммов наркотика
20:43
Умер работавший над сериалом "Бригада" кинооператор
20:27
Под Тверью полиция пресекла деятельность подпольного казино
19:32
На Украине подростки до смерти избили полицейского в магазине
19:02
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
19:01
Звезда "Великолепного века" потеряла зрение из-за ядовитого крема
18:50
"Мужик, беги!": Облитая помоями Бузова подбивает клинья к бывшему парню
18:17
Сериал "Игра в кальмара" от Netflix: история создания хита и планы на второй сезон
18:13
"Боже, только не это, девочка моя!": Лель умоляет несовершеннолетнюю дочь не совершать ошибку
18:13
В Павловском Посаде при пожаре погибли 2 человека
18:11
В Верховной Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
18:03
Из актрис в официантки: как сейчас живет известная артистка Елена Коренева
17:48
Постарел на 20 лет: Элджей резко сдал после развода с Ивлеевой
17:06
Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину
16:50
"Измены на стороне": Тодоренко оприходовала коллегу после ссоры с Топаловым
16:38
Актер Николай Лещуков назвал имя убийцы Игоря Талькова
16:37
Под Москвой сотрудник ДПС выстрелил в грудь сослуживцу во время остановки машины
16:33
Разочарованный бывший муж Бородиной обратился к дочери: Принцев нет!
16:19
Стеклов о трагичной участи Петрова: Начинают выжимать его до последнего
16:10
Песков рассказал об отношении Путина к возможной встрече с Зеленским
15:54
"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц
15:51
О чем должен знать современный пиарщик
15:46
"Уроды!": Влипшего в секс-скандал известного певца экстренно госпитализировали
15:46
Слухи об измене Карпович и интрижке с Бледанс: что известно о звезде "Кадетства" Аристархе Венесе
15:44
Изменившаяся до неузнаваемости Воробей ошарашила россиян: В глазах печаль
15:30
"Бесполезно рыпаться": Меньщиков рассказал о всеобщем чипировании после прививки Бони
15:16
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
15:15
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
15:04
В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
14:52
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
14:45
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
14:45
Шаляпин попался на колоссальных тратах после смерти жены-миллионерши
14:20
"Ничего не изменилось": Песков заявил о провале прививочной кампании
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала
"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом
Макеева страдает после тяжелой болезни: Это фатально
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке
Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"У меня поехала крыша": убитую горем Вележеву на кладбище преследовал голос

"У меня поехала крыша": убитую горем Вележеву на кладбище преследовал голос

Актриса Лидия Вележева пережила трагедию.
прочитано 109 раз

12 лет назад в семье известной актрисы Лидии Вележевой случилось большое горе. Знаменитость потеряла сестру-двойняшку Ирину.

ПО ТЕМЕ

55-летняя Вележева публично заявила о бурном романе с Корчевниковым: Давай признаемся!

Женатый актер Филиппов о романе с Вележевой: Было много историй – постельных сцен, поцелуев

Родственница актрисы скончалась от проблем с сердцем. Ирина умерла неожиданно: она почувствовала недомогание, прилегла на кровать и умерла. Сестра Вележевой злоупотребляла алкоголем, возможно, именно пагубное пристрастие ее и сгубило.

В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Лидия Вележева рассказала, что ее отношения с двойняшкой нельзя назвать идеальными. Ирина откровенно завидовала Лидии. Жизнь сестры актрисы сложилась не очень удачно: она не сделала карьеру, а ее брак не сложился.

"Вот тебе судьба дает все, а мне – ничего. Мне кажется, что я свое счастье и все свое, что у меня есть, отдала тебе", – сказала однажды Ирина знаменитой родственнице.

Вележеву эти слова сильно ранили. Долгие годы актриса прокручивала эту фразу в голове.

На похоронах Ирины, вспомнила Лидия, происходили мистические вещи. На кладбище убитая горем Вележева слышала голос сестры. Родственница как будто успокаивала актрису. В какой-то момент знаменитости показалась, что она сошла с ума. "Ну все, у меня поехала крыша", – подумала тогда актриса. Когда Лидия подняла голову, она увидела, как вибрирует венок.

Лидия Вележева до конца не смирилась с уходом двойняшки. Ирина, по словам актрисы, была очень красивой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 11:04 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня

Звезда поделилась личным
Шоу-бизнес

"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева

Гимнастка давно не дает интервью и не выходит в свет
Шоу-бизнес

Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке

Позитив в задор бьют ключом!
Шоу-бизнес

Любовник Жанны Фриске удивил громким возвращением на публику

Фигурист участвует в громком проекте

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
"Ничего не изменилось": Песков заявил о провале прививочной кампании
В России выявили почти 26 тысяч новых случаев COVID-19
Коронавирус в России установил трехмесячный рекорд заболеваемости

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

У жителя Домодедово изъяли 200 граммов наркотика
Под Тверью полиция пресекла деятельность подпольного казино
В Павловском Посаде при пожаре погибли 2 человека
Под Москвой сотрудник ДПС выстрелил в грудь сослуживцу во время остановки машины
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+