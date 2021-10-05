"У меня поехала крыша": убитую горем Вележеву на кладбище преследовал голос

Актриса Лидия Вележева пережила трагедию.

12 лет назад в семье известной актрисы Лидии Вележевой случилось большое горе. Знаменитость потеряла сестру-двойняшку Ирину.

Родственница актрисы скончалась от проблем с сердцем. Ирина умерла неожиданно: она почувствовала недомогание, прилегла на кровать и умерла. Сестра Вележевой злоупотребляла алкоголем, возможно, именно пагубное пристрастие ее и сгубило.

В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Лидия Вележева рассказала, что ее отношения с двойняшкой нельзя назвать идеальными. Ирина откровенно завидовала Лидии. Жизнь сестры актрисы сложилась не очень удачно: она не сделала карьеру, а ее брак не сложился.

"Вот тебе судьба дает все, а мне – ничего. Мне кажется, что я свое счастье и все свое, что у меня есть, отдала тебе", – сказала однажды Ирина знаменитой родственнице.

Вележеву эти слова сильно ранили. Долгие годы актриса прокручивала эту фразу в голове.

На похоронах Ирины, вспомнила Лидия, происходили мистические вещи. На кладбище убитая горем Вележева слышала голос сестры. Родственница как будто успокаивала актрису. В какой-то момент знаменитости показалась, что она сошла с ума. "Ну все, у меня поехала крыша", – подумала тогда актриса. Когда Лидия подняла голову, она увидела, как вибрирует венок.

Лидия Вележева до конца не смирилась с уходом двойняшки. Ирина, по словам актрисы, была очень красивой.