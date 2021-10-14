"Меня это больше не травмирует": почему Снигирь много лет прятала ноги

Актриса Юлия Снигирь призналась, что не всегда была довольна своей внешностью. В юные годы она комплексовала из-за слишком бледной кожи и хрупкого телосложения. В школе будущую звезду дразнили "худышкой". Такое прозвище Снигирь получила в честь героини сериала "Секрет тропиканки" – Алзиры.
Особенно Юлия стеснялась своих ног-спичек. Снигирь много лет скрывала тоненькие конечности под одеждой и даже представить не могла, что когда-нибудь наденет мини-юбку.
С тех пор, по словам знаменитости, много воды утекло. Юлия Снигирь сумела забыть о подростковых переживаниях. Избавиться от неуверенности в себе знаменитости помогли съемки в фильме "Воланд". Роль булгаковской Маргариты, как оказалось, произвела на актрису терапевтический эффект.
Сегодня Снигирь не отказывается от нарядов, которые открывают ноги. "Я освободилась от этой клички. Меня это больше не травмирует. Я себе нравлюсь", – поделилась актриса.
Супруг знаменитости, актер Евгений Цыганов, заметив ее возросшую уверенность в себе, начал даже шутить над этим. Артист заявил Снигирь, что такими темпами, лет так через 20, она начнет носить узкие топы и короткие кожаные шорты. "Посмотрим 😂", – отвечает язвительному мужу Юлия.
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