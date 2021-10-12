Задорожная о недавнем замужестве и переезде в США: Жизнь похожа на бюрократическую "сказку"

Актриса и певица поставила карьеру на паузу.

Звезда сериала "Клуб" Настя Задорожная в прошлом году вышла замуж. Избранника артистки зовут Владимир. С будущим мужем Задорожная познакомилась в самолете. Сидящий в соседнем кресле мужчина произвел на артистку крайне положительное впечатление, поэтому она не побоялась дать ему номер своего телефона.

В свежем интервью Настя рассказала, что после ЗАГСа ее жизнь стала похожа на "бюрократическую "сказку". Дело в том, что артистка решила взять фамилию мужа и вот уже много месяцев возится с переоформлением документов. В остальном, признается Задорожная, ее действительность никак не поменялась. "Ее просто заметно приукрасило знакомство с Вовой, что случилось намного раньше", – поделилась звезда сериала "Клуб".

Настя Задорожная и ее избранник какое-то время жили в Америке. Актриса не собиралась надолго переезжать в США, но из-за пандемии коронавирусной инфекции пребывание на чужбине затянулось. В Штатах Насте понравилось: она много времени проводила на берегу океана, кроме того, муж артистки нашел потрясающую квартиру во Флориде.

Впрочем, у солнечной Флориды, считает Задорожная, есть один минус – она не в России. Все же в родных просторах актриса чувствует себя лучше.

Позднее Задорожная и ее избранник вновь отправятся в США. Супруги планируют арендовать трейлер для путешествий, чтобы поближе узнать "Одноэтажную Америку". Возможно, они даже попробуют жить на две страны.

По активной работе звезда сериала "Клуб" не скучает. Сегодня творческая деятельность Задорожной на паузе. Актриса отказывается от съемок ради здоровья близких – Настя избегает большого скопления людей, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию. Сейчас Настя Задорожная разрабатывает авторский проект о бездомных животных. Также релиза ждет новый музыкальный альбом артистки.