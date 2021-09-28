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Шоу-бизнес
"Тупо открестились от пациента": врачи погнали Задорожную в шею из-за угрозы инфицирования

"Тупо открестились от пациента": врачи погнали Задорожную в шею из-за угрозы инфицирования

Анастасия Задорожная – певица, модель, телеведущая, автор песен. Начинала карьеру в проекте "Непоседы", а стала известной после сериала "Клуб". Но то, что она – знаменитость, не помогла ей в борьбе с равнодушными врачами.
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У Задорожной случилась беда – заболел любимый пес Боб. Конечно, она сразу обратилась в частную платную ветеринарную клинику. Но поведение сотрудников там вызывает недоумение и вряд ли может сочетаться с понятием профессиональной этики.

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"По приезду нам отказали в процедуре, потому что инфекция у собаки и мы якобы можем заразить других животных, – говорит актриса. – Нам сказали, что можем вас принять в конце рабочего дня и последними отправить на МРТ, чтобы после нас сделали очистку без рисков для других, но это будет дороже, т. к. прием в вечернее время. Но придется ждать в машине, у нас нет стационара".

При этом больной собаке надо оставаться без обезболивающего 6 часов. "У нас таких обезболивающих, как надо, нет, – вспоминает слова врачей Анастасия – Собака будет мучиться. Вы к этому готовы?" В итоге прокатались весь день. Без МРТ с тяжелой по состоянию собакой. Диагноза нет, пес мучается. Меня давно так не ставила в тупик ситуация, в которой люди тупо открестились от пациента".

Спустя сутки ситуация не изменилась. "Я терпеть не могу ругаться. Жаловаться, критиковать, качать права, – подчеркнула артистка в гневном посте в "Инстаграме". – Аллергическая реакция у меня только на нервной почве – сразу "иду" пятнами. Но как сохранить равновесие в случаях, подобных сегодняшнему, я не понимаю. Не превратиться в "звезданутую" на всю голову актрису, которая не умеет держать себя в руках. Я хочу проснуться завтра не от плохих новостей. Я очень надеюсь, что мы не опоздаем и поможем Бобу встать на ноги".

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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 28 сентября 2021, 16:45 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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Годы изменили Анастасию Задорожную

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